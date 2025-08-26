Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boxeo

Así le quedó el ojo a Canelo Álvarez en su sparring con Jaron Ennis a la espera de Terence Crawford

El tapatío se encuentra realizando su preparación con el ex campeón de peso welter de cara a su próximo combate estelar.

Por Juan Ignacio Barbieri

Canelo Álvarez peleará ante Crawford el 13 de septiembre en Las Vegas.
© Getty Images-especialCanelo Álvarez peleará ante Crawford el 13 de septiembre en Las Vegas.

Canelo Álvarez continúa con su preparación de cara al combate estelar ante Terence Crawford el próximo 13 de septiembre por la corona unificada del peso supermediano en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Pensando en dicho combate, el tapatío se prepara nada menos que con un sparring estrella como lo es Jaron Ennis.

Publicidad
El boxeo está en peligro y solo Canelo Álvarez lo puede salvar

ver también

El boxeo está en peligro y solo Canelo Álvarez lo puede salvar

Al parecer, el mexicano de 35 años se ha tomado muy enserio su puesta a punto y por eso solicitó la ayuda de un boxeador con características similares a su próximo rival. Tal es así que en las últimas horas se viralizó una imagen de ambos en la que llamó la atención un detalle no menor.

Según se puede apreciar en la imagen, uno de los ojos de Canelo Álvarez muestra signos de haber sido golpeado con fuerza. Al cabo, se trata de un sparring que les sirve a ambos para preparar sus próximos compromisos, ya que Jaron Ennis, de 28 años, también se subirá próximamente al cuadrilátero.

Tweet placeholder
Publicidad

En ese sentido, el ex campeón AMB y FIB de peso welter, que recientemente subió de categoría para probar suerte en la división superwelter, peleará ante Uisma Lima en Filadelfia el 11 de octubre por una eliminatoria rumbo al título de la Asociación Mundial.

Terence Crawford perderá uno de sus títulos antes de enfrentar a Canelo Álvarez

De cara a la contienda contra Canelo Álvarez, la AMB le impuso una durísima sanción a Terence Crawford (37 años) la cual le hará perder uno de sus títulos al subir al cuadrilátero. Así lo reveló el periodista Dan Rafael, quien informó que Bud dejará de ser reconocido como campeón de peso superwelter del mencionado organismo, lugar que será ocupado por Abass Baraou.

Terence Crawford perderá su título AMB superwelter cuando se suba al ring para enfrentar a Canelo Álvarez. (Getty Images)

Terence Crawford perderá su título AMB superwelter cuando se suba al ring para enfrentar a Canelo Álvarez. (Getty Images)

Publicidad

Cabe recordar que Crawford se había coronado tras derrotar a Israel Madrimov, mientras que Baraou, quien se impuso ante Yoenis Tellez para conquistar el título interino, se tendrá que medir ante Jermell Charlo en un combate obligatorio.

juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
Lee también
Los posibles rivales de Vergil Ortiz si no consigue una pelea de campeonato mundial inmediata
Boxeo

Los posibles rivales de Vergil Ortiz si no consigue una pelea de campeonato mundial inmediata

¿Y Spence? Terence Crawford vuelve a desilusionar a los fanáticos del boxeo
Boxeo

¿Y Spence? Terence Crawford vuelve a desilusionar a los fanáticos del boxeo

¿Por qué no juega Álvarez en Benfica vs. Fenerbahce por los playoffs de la Champions League?
UEFA

¿Por qué no juega Álvarez en Benfica vs. Fenerbahce por los playoffs de la Champions League?

Cuándo y a qué hora juega Renata Zarazúa vs. Diane Parry por la segunda ronda del US Open 2025
Tenis

Cuándo y a qué hora juega Renata Zarazúa vs. Diane Parry por la segunda ronda del US Open 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo