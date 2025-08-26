Canelo Álvarez continúa con su preparación de cara al combate estelar ante Terence Crawford el próximo 13 de septiembre por la corona unificada del peso supermediano en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Pensando en dicho combate, el tapatío se prepara nada menos que con un sparring estrella como lo es Jaron Ennis.

Al parecer, el mexicano de 35 años se ha tomado muy enserio su puesta a punto y por eso solicitó la ayuda de un boxeador con características similares a su próximo rival. Tal es así que en las últimas horas se viralizó una imagen de ambos en la que llamó la atención un detalle no menor.

Según se puede apreciar en la imagen, uno de los ojos de Canelo Álvarez muestra signos de haber sido golpeado con fuerza. Al cabo, se trata de un sparring que les sirve a ambos para preparar sus próximos compromisos, ya que Jaron Ennis, de 28 años, también se subirá próximamente al cuadrilátero.

En ese sentido, el ex campeón AMB y FIB de peso welter, que recientemente subió de categoría para probar suerte en la división superwelter, peleará ante Uisma Lima en Filadelfia el 11 de octubre por una eliminatoria rumbo al título de la Asociación Mundial.

Terence Crawford perderá uno de sus títulos antes de enfrentar a Canelo Álvarez

De cara a la contienda contra Canelo Álvarez, la AMB le impuso una durísima sanción a Terence Crawford (37 años) la cual le hará perder uno de sus títulos al subir al cuadrilátero. Así lo reveló el periodista Dan Rafael, quien informó que Bud dejará de ser reconocido como campeón de peso superwelter del mencionado organismo, lugar que será ocupado por Abass Baraou.

Terence Crawford perderá su título AMB superwelter cuando se suba al ring para enfrentar a Canelo Álvarez. (Getty Images)

Cabe recordar que Crawford se había coronado tras derrotar a Israel Madrimov, mientras que Baraou, quien se impuso ante Yoenis Tellez para conquistar el título interino, se tendrá que medir ante Jermell Charlo en un combate obligatorio.