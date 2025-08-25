El boxeo está en peligro y solo Canelo Álvarez lo puede salvar

En un momento parecía que iba hacia arriba, que el camino era el correcto y que los efectos serían positivos. Eso sucedió durante una parte del año, pero el fuego se apagó de a poco y ahora todo depende de un solo protagonista capaz de salvarlo: Canelo Álvarez.

Hay que entender que una parte importante de los aficionados del boxeo son aquellos que solamente aparecen en las peleas importantes, esas que ponen frente a frente a estrellas destacadas del presente. No todos están al tanto de lo que sucede un fin de semana tras otro y eso genera que, si las contiendas más esperadas terminan estando por debajo de las expectativas, los paracaidistas del deporte se terminen alejando.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford será algo que jamás se vio

Es cierto que hubo peleas buenas y que la necesidad de que todo el tiempo suceda algo nuevo genera una ansiedad que termina por dejar atrás de manera rápida lo que sucedió hace relativamente poco. De todas maneras, nada generó, ni generará tanta atención como la pelea que tendrá el próximo 13 de septiembre Canelo Álvarez contra Terence Crawford.

En Las Vegas estará en juego el trono completo de los supermedianos, pero además la posibilidad de encontrar al referente de una generación, un líder que pasará a la historia y que inmortalizará su nombre en los libros grandes.

Claro, el más conocido a nivel mundial es Canelo. No importa quien es mejor, quien tiene mejor boxeo, esto es un negocio y el que vende más boletos está un escalón por encima de su contrincante. Esto es lo que sucede entre el mexicano y el estadounidense, sumado a que la pelea será en las 168 libras en las que Saúl pelea hace años, a diferencia de Bud que hará su debut.

Canelo viene de regalar una presentación muy deslucida en mayo ante William Scull. Ganó, pero fue abucheado debido a la poca acción que mostró dicho duelo, por lo que la revancha llegó pronto para que Álvarez le pueda demostrar a todos que sigue vigente y que es capaz de dar espectáculo en una de las peleas más importantes de los últimos tiempos.

