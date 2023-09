La superestrella mexicana y gran libra por libra Saúl “Canelo” Álvarez defenderá sus títulos mundiales indiscutibles de peso súper mediano, en un enfrentamiento que se proyecta de gran éxito, contra el contundente campeón mundial indiscutido de peso superwelter, el estadounidense Jermell Charlo, este mismo sábado, 30 de septiembre, desde la T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

La pelea es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime PPV y ESPN Latinoamérica.

“Canelo”, quien acumuló uno de los mejores currículums de su generación con solo 33 años, hará la tercera defensa consecutiva de sus títulos mundiales de peso súper mediano del CMB, AMB, FIB y OMB contra el rey del peso superwelter Charlo, en el primer enfrentamiento de la era de los cuatro cinturones que enfrenta a dos campeones indiscutibles reinantes entre sí.

Con una victoria, Charlo agregaría su nombre al de campeones legendarios como Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns y Roy Jones Jr. al saltar con éxito dos categorías de peso para ganar un título mundial. Por su parte, el “Canelo” Álvarez podría enfrentar a Badou Jack a finales de año

Habiendo capturado títulos mundiales en las 154, 160, 168 y 175 libras, “Canelo” (59-2-2, 39 nocauts) entrará al ring para otra súper pelea mientras busca convertirse en el primer peleador durante la era de los cuatro cinturones en defender los cuatro títulos con éxito tres veces consecutivas.

El orgullo de Guadalajara, Jalisco, se convirtió en indiscutible en el peso súper mediano en noviembre de 2021 al quitarle el cinturón de la FIB al entonces invicto Caleb Plant, a través de un nocaut técnico en el undécimo asalto como cabeza de cartel de un PPV de Showtime. Después de perder una pelea por el título de peso semipesado contra Dmitriy Bivol en mayo de 2022, “Canelo” se recuperó para derrotar a Gennadiy Golovkin en su pelea de trilogía de septiembre de 2022, antes de derrotar recientemente a John Ryder en mayo.

Bajo la guía de su renombrado entrenador Reynoso, “Canelo” ha triunfado sobre una larga lista de peleadores de élite desde que se convirtió en profesional con solo 15 años en 2005, incluyendo a Golovkin dos veces, además de Shane Mosley, Erislandy Lara, Miguel Cotto y Sergey Kovalev, por nombrar solo algunos. Fuera de la pelea de Bivol, la única otra derrota de “Canelo” fue contra la leyenda invicta Floyd Mayweather en septiembre de 2013.

“Estoy muy feliz de que podamos hacer una pelea de esta magnitud entre dos campeones indiscutibles”, dijo el “Canelo”. “Jermell Charlo también se ha enfrentado a los mejores de su división, y me alegra que los fanáticos disfruten de una pelea de clase mundial entre nosotros el 30 de septiembre”.

Charlo de Houston (35-1-1, 19 nocauts) unificó los títulos de peso mediano junior de manera enfática en su última vez, noqueando a Brian Castaño en la ronda 10 de su revancha de mayo de 2022, luego de que empataron en una pelea de julio de 2021.

El peleador de 33 años se convirtió en campeón unificado en septiembre de 2020, derribando a Jeison Rosario tres veces en su camino hacia un nocaut en el octavo asalto que le valió los títulos de la AMB y la FIB. Antes de esa pelea, Charlo se había vengado de la única derrota de su carrera al recuperar su cinturón del CMB con un nocaut en el undécimo asalto sobre Tony Harrison en una de las mejores peleas de 2019.

Charlo es entrenado por el "Entrenador del año" de la BWAA 2022 Derrick James, en Dallas y ganó su primer título mundial en su pelea de debut con James al anotar un nocaut en el octavo asalto sobre John Jackson en 2016.

Siguió esa victoria con tres defensas exitosas, noqueando a Erickson Lubin y Charles Hatley, y ganando por decisión al excampeón mundial Austin Trout. Charlo y su hermano gemelo y campeón de dos divisiones Jermall, que pelean bajo su estandarte Lions Only, hicieron historia en 2016, convirtiéndose en los primeros gemelos en la historia del boxeo en tener simultáneamente campeonatos mundiales en la misma categoría de peso.

“Estoy muy emocionado de hacer historia una vez más el 30 de septiembre”, dijo Charlo. “Esta es la pelea más grande en el boxeo y voy a dejarlo todo en el ring como lo hago cada vez. Manifesté esta lucha en existencia y me la gané con todo lo que he hecho en este deporte hasta ahora. Canelo es un gran peleador, pero verá de qué se trata Lions Only. Cuando termine la pelea, la gente tendrá que reconocer que soy el mejor peleador en el deporte”.

“Estamos muy entusiasmados con este enfrentamiento histórico bajo la bandera de PBC”, dijo Eddy Reynoso, Gerente y Entrenador de “Canelo”. “Nuestro equipo está muy concentrado en esta pelea y hemos decidido realizar un campo de entrenamiento en altura para prepararnos. Tenemos un gran campeón en Charlo frente a nosotros y esta será una pelea emocionante por los estilos que ambos peleadores traen al ring”.

“Canelo vs. Charlo es una mega pelea legítima y otro testimonio de que SHOWTIME® continúa ofreciendo los mejores y más grandes enfrentamientos en el deporte”, dijo Stephen Espinoza, presidente de SHOWTIME SPORTS®. “En un año excepcional que ya ha presentado Algunas de las peleas más esperadas en la memoria reciente, Canelo vs. Charlo se destacan como un enfrentamiento históricamente único entre dos campeones indiscutibles. El 30 de septiembre será otro evento imperdible para los fanáticos del boxeo de todo el mundo”.