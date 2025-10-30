La carrera de Canelo Álvarez es tan gloriosa como extensa. Los inicios del tapatío no fueron nada sencillos, pero finalmente pudo hacerse un nombre dentro del boxeo para convertirse en una de las caras más importantes en la historia del deporte mexicano. Por eso, al cumplir 20 años de trayectoria, recibió unas palabras por parte de otra leyenda como Julio César Chávez.

El mensaje de Chávez a Canelo por los 20 años de carrera

De manera emotiva, Chávez, expresó: “Hola mi querido Saúl, quiero felicitarte por esos 20 años de éxito y gloria. Felicidades y bendiciones, Dios te bendiga. Cuídate”.

A su vez, Canelo también se tomó el tiempo para darle importancia a un día tan importante en su vida y carrera, por lo que mencionó cómo cambiaron algunas cosas, pero otras, como la pasión que siente por el deporte, siguen intactas. Además, Álvarez le envió un afectuoso saludo a todos aquellos que lo apoyan y quieren verlo triunfar.

“20 años de carrera después sigo sintiendo el mismo fuego interno que cuando entré por primera vez al ring. Estoy eternamente agradecido a mi familia, a mis fans y a todo México, ustedes han sido mi inspiración y mi fortaleza desde el día uno. Cada cosa que he logrado, ha sido para el orgullo de mi gente. La pelea continúa y mi pasión está más latente que nunca”, expresó Canelo.

Canelo fue operado con éxito de su codo izquierdo y ya está en plena etapa de recuperación. Según indicaban ciertos rumores, la intención de Turki Al-Alshikh era que Saúl subiera al cuadrilátero en febrero, pero este imprevisto demoró todos planes y, tanto la fecha como el rival para el regreso del tapatío a las grandes luces, son inciertos.

