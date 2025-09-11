Uno de los principales deseos de Canelo Álvarez para la pelea que tendrá este sábado 13 de septiembre ante Terence Crawford es poder dar un buen espectáculo. Luego de su última presentación, un tanto deslucida, ante William Scull en Arabia Saudita en la que no brilló para nada, Saúl quiere demostrar que tiene lo necesario para seguir brillando al más alto nivel.

Una deuda pendiente que se agrandó en las últimas presentación está directamente relacionada a la falta de nocaut. Esa deficiencia que Canelo ha mostrado en su repertorio no puede llegar a su fin, por lo que el mexicano entiende que es una buena oportunidad para cerrar una buena cantidad de bocas y mandar a un rival más que importante a la lona.

Canelo quiere noquear a Crawford

“Así es, en esas estamos. En las mismas que dijo Eddy. Con inteligencia, con paciencia, pero vamos a ir, ahora sí que a arrollarlo“, expresó Canelo en conversación con ESPN Knockout. Saúl reafirmó las declaraciones de su entrenador, Eddy Reynoso, quien confirmó que buscarán el KO.

Para recordar la última vez que Canelo noqueó hay que remontarse al 2021, año en el que se enfrentó a Caleb Plant. En aquella ocasión, se quedó con el triunfo en el undécimo asalto. Desde entonces, han pasado siete presentaciones, incluida una derrota ante Dmitry Bivol en 2022, en las cuales todas sus contiendas se terminaron yendo a la decisión de los jueces.

Claro, no todos los contextos son iguales, razón por la que se confía que Crawford sea protagonista importante del espectáculo para permitirle a Álvarez sacar a relucir su potencial. La diferencia de peso que puede llegar a existir entre ambos protagonistas aumenta la ilusión de ver al más grande finalizando al más pequeño. ¿Se dará el nocaut tan esperado?