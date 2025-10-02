Parece ser uno de los peores momentos en la carrera de Canelo Álvarez. El mexicano se quedó sin su corona unificada e indiscutida del peso supermediano a mediados de septiembre ante Terence Crawford y, como si fuera poco, en las últimas horas se reveló cuánto tiempo estará de baja luego de una lesión inesperada.

Tras perder con Crawford se confirmó que Canelo deberá ser operado de su codo izquierdo, algo poco habitual en la carrera del mexicano que siempre se caracterizó por su plenitud física y su constancia dentro del cuadrilátero. Sin embargo, el quirófano lo espera y, con fecha de intervención ya confirmada, el tapatío sabe cuánto durará el período de recuperación antes de volver a los gimnasios.

Fecha de operación y tiempo de baja de Canelo Álvarez

El próximo 23 de octubre Canelo pasará por el quirófano para dejar atrás el único inconveniente físico que lo aqueja. Luego de eso, serán entre cuatro y seis semanas de recuperación antes de poder retomar con el plan de entrenamiento. En ese sentido, todo lo que estaba previsto para el excampeón se demorará un poco más.

Canelo Álvarez deberá esperar para regresar a la victoria. (GETTY IMAGES)

Se esperaba que Saúl pudiera volver al ring para el mes de febrero para cumplir con la tercera de cuatro peleas que firmó en el contrato con el jeque árabe Turki Al-Alshikh. Sin embargo, el tener que estar un mes y medio sin entrenar con normalidad genera que la vuelta el show por parte de Álvarez tenga que esperar más de lo pautado previamente.

A sus 35 años, el mexicano manifestó luego de la derrota con Terence Crawford que no tiene pensado retirarse hasta el momento. Por lo pronto, esta lesión en su codo le trastoca un poco los planes a Canelo Álvarez y habrá que esperar para saber con más detalles cuándo volverá a pelar y quién será su rival.