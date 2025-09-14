No fue una pelea sencilla para Canelo Álvarez. El mexicano dejó caer su incomodidad desde muy temprano en la presentación que tuvo este sábado 13 de septiembre ante Terence Crawford en Las Vegas y finalmente terminó derrotado, con su rostro herido como prueba elemental del castigo que sufrió en 36 minutos de acción.

ver también La próxima pelea de Terence Crawford luego de ganarle a Canelo Álvarez: ¿Retiro o revancha?

A lo largo de los 12 asaltos que duró la contienda, el mexicano no pudo cortar la distancia para soltar combinaciones largas, ni tampoco pudo mantener lejos a un rival que no se desesperaba por acercarse. En esa tónica, Álvarez se fue frustrando y quedando sin escapes al laberinto que lo terminó dejando sin títulos en el peso supermediano.

Canelo Álvarez sufrió la pelea con Terence Crawford

Por otro lado, en los pocos intercambios fuertes que existieron siempre se terminó llevando la peor parte. Ya en el transcurso de la pelea se lo fue notando mucho más herido que su rival. La principal señal se podía encontrar en su ojo derecho, el cual terminó inflamado y marcado producto de la contundencia del norteamericano.

Publicidad

Publicidad

Canelo Álvarez quedó visiblemente herido luego de su pelea ante Terence Crawford. (GETTY IMAGES)

En líneas generales no fue una contienda en la que haya sufrido un castigo excesivo ni mucho menos, pero al ser conectado con mucha precisión, se evidenció que Crawford fue uno de los rivales más difíciles que tuvo en su carrera. En ese sentido, el estadounidense logró lo que pocos pudieron al minimizar al mexicano.

ver también Terence Crawford se expresó por primera vez tras ganar la pelea ante Canelo Álvarez

En cuanto al daño que proporcionó, lo cierto es que Saúl no fue muy agresivo, por lo que no llegó a poner en aprietos a Bud. De todas manera, Terence se llevó un corte en su ojo párpado derecho producto de un controversial choque de cabezas que algunos catalogaron como intencional por parte del tapatío.

Publicidad