¿Qué fue lo que realmente pasó en la pelea de aficionados y policías tras el Pachuca vs Atlas?

Varias versiones corrieron respecto a la bronca que se dio antes y durante el partido de Pachuca vs Atlas.

Por Marilyn Rebollo

Pelea entre afición y policía en el Pachuca vs Atlas
© Getty ImagesPelea entre afición y policía en el Pachuca vs Atlas

De nueva cuenta la afición de Atlas fue señalada por generar disturbios, pero ahora en el Estadio Hidalgo, diversos videos compartidos en redes sociales mostraron cómo los seguidores rojinegros se enfrentaron ante policías en las gradas mientras se llevaba a cabo el partido ante Pachuca, por lo que se dieron a conocer varias versiones.

Aunque desde aquella ocasión en el Estadio Corregidora, donde los seguidores rojinegros se vieron involucrados en una de las peores tragedias en el futbol, se determinó que no entrarían barras visitantes a los recintos visitantes, en esta ocasión se permitió que una serie de aficionados con playeras de Atlas ingresaran para este duelo en Pachuca.

Justo cuando el equipo perdía 2-0 se ve en un video que se circula en redes cómo los aficionados se van en contra de los elementos de seguridad donde les empiezan a lanzar objetos. Sin embargo, la información quedó ahí, puesto que no se determinó si había heridos o algunos de ellos detenidos por las autoridades por alguna situación especial.

Fuentes como el periodista Javier Beas confirmó que algunos policías habían golpeado a los aficionados del equipo de La Academia. Sin embargo, ante ello, fuentes en Pachuca, como el periodista Raúl Gómez dieron a conocer una versión de que a las afueras del “Huracán” los seguidores golpearon a personas externas, por lo que ahí intervino la policía.

Hasta el momento no se reportan heridos ni tampoco algún comunicado oficial por parte de la Liga MX o del propio conjunto rojinegro. Se espera que tomando en cuenta que hubo algunos lesionados en las afueras del recinto, se den más detalles de ello, siendo en este caso el conjunto de los Tuzos quienes salgan a mencionarlo.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la victoria de Chivas sobre América en el Clásico Nacional

En síntesis

  • Aficionados del Atlas se enfrentaron a policías en las gradas del Estadio Hidalgo durante el partido.
  • El altercado inició mientras el equipo rojinegro perdía 2-0 frente al conjunto de Pachuca.
  • El periodista Raúl Gómez reportó agresiones de seguidores de Atlas contra personas afuera del inmueble.
Marilyn Rebollo
