Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: qué cinturones están en juego en la pelea de box del 13 de septiembre en Las Vegas

Todo el mundo sabe que este sábado 13 de septiembre en Las Vegas se enfrentarán Canelo Álvarez y Terence Crawford. Ahora bien, para quienes no están muy adentrados en el mundo del boxeo puede ser normal presentar desconocimiento sobre lo que estará en juego entre el mexicano y el estadounidense en la pelea más esperada del año.

ver también El Chino Maidana reveló a su favorito para la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

El boxeo se caracteriza por ser complejo de entender. Muchos cinturones y distintos campeones no ponen las cosas fáciles, por lo que a continuación te contamos todo lo que tienes que saber para que no te pierdas de ningún detalle y puedas disfrutar la velada al máximo.

Para empezar, hay que decir que la pelea se desarrollará en el peso supermediano o en las 168 libras, ambas formas son correctas. En ese sentido, lo que hay que entender es que existen cuatro cinturones por cada división: AMB (Asociación Mundial de Boxeo), CMB (Consejo Mundial de Boxeo), OMB (Organización Mundial de Boxeo) y FIB (Federación Internacional de Boxeo).

Publicidad

Publicidad

Canelo Álvarez es el campeón absoluto del peso supermediano. (GETTY IMAGES)

Los cinturones en juego en Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Canelo tiene en su poder el trono completo, lo que se conoce como el título unificado de la división. Ante Crawford, Álvarez expondrá todo su reinado y los cuatro cinturones estarán en juego en la pelea. No hay punto medio: o se retiene el cetro completo o se lo pierde de forma absoluta.

ver también Julio César Chávez advirtió a Canelo Álvarez antes de enfrentar a Terence Crawford: “Si no lo noquea…”

En este caso, es importante el hecho de que esté en juego el título unificado de los supermedianos, pero lo que más le importa al público es ver frente a frente a dos de los máximos exponentes de una generación, compartiendo el cuadrilátero y comparando habilidades para ver quien resulta como el mejor. Por ese motivo es que hay quienes que le restan un tanto de importancia a lo que está en juego en cuanto a cinturones.

Publicidad