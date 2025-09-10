El próximo sábado 13 de septiembre, el mundo del boxeo pondrá todas sus miradas en Las Vegas, donde se vivirá una de las peleas más esperadas del año. El escenario será el imponente Allegiant Stadium, que se prepara para recibir a miles de aficionados ansiosos por ver a dos grandes del boxeo mundial medirse en el ring.

ver también La fuerte advertencia del entrenador de Terence Crawford a Canelo Álvarez antes de la pelea

Canelo Álvarez llega como favorito a este enfrentamiento, pero no debe confiarse. Su rival, Terence Crawford, ha mostrado una gran confianza y determinación, dejando claro que tiene todas las ganas de dar el batacazo y sorprender al público y a los expertos.

El combate tendrá en juego el título mundial de peso supermediano, un cinturón que ambos peleadores ansían defender o conquistar, consolidando así su posición en la élite del boxeo internacional. La expectativa es máxima y las apuestas comienzan a moverse a favor del mexicano, aunque Crawford también tiene seguidores.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Quién ganará la pelea? ¿Quién ganará la pelea? YA VOTARON 0 PERSONAS

Quien calentó la previa fue un histórico del boxeo mexicano: Julio César Chávez. El legendario ex boxeador dio su opinión sobre lo que debe hacer Canelo para imponerse y encendió la polémica con sus declaraciones que no pasaron desapercibidas.

¿Qué dijo Julio César Chávez?

“Con todo respeto, si no noquea a Crawford, pues entonces a quién va a noquear”, expresó, recordando que aunque Canelo ha ganado sus últimas peleas, no siempre lo hizo por nocaut y que esta es la oportunidad más grande para volver a lograrlo.

Publicidad

Publicidad

ver también William Scull minimiza a Canelo Álvarez antes del combate con Terence Crawford: “No tiene gran potencia”

Crawford lanzó fuerte advertencia a Canelo

A pocos días del combate que está dando que hablar, Crawford lanzó fuerte advertencia a Canelo sobre lo que pasará en el ring: “¿Dicen que voy a correr ante Canelo? Voy a correr sobre su cabeza”, expresó el boxeador estadounidense.