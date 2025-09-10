A falta de un par de días para la pelea más esperada del año entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, la expectativa por el enfrentamiento está en su punto más alto. Los fanáticos y todo el mundo del deporte desean que el duelo sea ya, por lo que cualquier comentario u opinión sirve para calmar la ansiedad de ver acción. El que se expresó respecto a este choque fue un excampeón del mundo como Marcos Maidana, quien no dudó en vaticinar lo que sucederá en el cuadrilátero.

En Las Vegas estarán posados la mayoría de los ojos del mundo. Canelo y Crawford se disputarán el trono unificado del peso supermediano, el cual está en poder absoluto del mexicano con sus respectivas cuatro coronas. En ese sentido, el Chino expresó que el reinado no cambiará de poder y que Álvarez se quedará con la victoria ante Terence, sin importar todo lo que se pueda especular en la previa.

Para el Chino Maidana la victoria será para Canelo Álvarez

El hecho de que Crawford tenga que subir dos categorías de un solo salto para poder llegar a enfrentar a Canelo no es algo que vaya a favorecer en lo más mínimo al estadounidense. Por el contrario, Maidana afirmó que no hay forma de que el más pequeño se imponga al más grande cuando se trata de dos boxeadores de élite como en este caso.

Marcos Maidana sabe lo que es tener peleas de primer nivel. (GETTY IMAGES)

“Estuve apostando ahí unos pesos para Canelo, ja. La diferencia de peso es crucial, dos categorías es mucho“, le expresó Maidana a Bolavip. Y ante la insistencia relacionada al buen nivel de Crawford respondió: “Pero Canelo también. Son dos boxeadores de élite que, teniendo esa diferencia de peso, nunca le puede ganar el más chico al más grande“.

Ahora, lo único que resta esperar es el primer campanazo del duelo que promete grandes emociones. Aunque gran parte del mundo del boxeo coincide con el análisis de Maidana y lo poco que se puede hacer ante una diferencia de peso tan importante, lo cierto es que hay quienes sostienen que Crawford puede dar la gran sorpresa de la historia del pugilismo. Todo por definirse.