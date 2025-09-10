Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boxeo

El Chino Maidana reveló a su favorito para la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

El argentino se expresó de manera contundente sobre lo que sucederá el próximo sábado en Las Vegas.

Por Lucas Lescano

El Chino Maidana tiene claro lo que pasará entre Canelo Álvarez y Terence Crawford.
© GETTY IMAGESEl Chino Maidana tiene claro lo que pasará entre Canelo Álvarez y Terence Crawford.

A falta de un par de días para la pelea más esperada del año entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, la expectativa por el enfrentamiento está en su punto más alto. Los fanáticos y todo el mundo del deporte desean que el duelo sea ya, por lo que cualquier comentario u opinión sirve para calmar la ansiedad de ver acción. El que se expresó respecto a este choque fue un excampeón del mundo como Marcos Maidana, quien no dudó en vaticinar lo que sucederá en el cuadrilátero.

Puma Martínez, único campeón argentino de boxeo, advirtió a Jesse Rodríguez en solo 3 palabras

ver también

Puma Martínez, único campeón argentino de boxeo, advirtió a Jesse Rodríguez en solo 3 palabras

En Las Vegas estarán posados la mayoría de los ojos del mundo. Canelo y Crawford se disputarán el trono unificado del peso supermediano, el cual está en poder absoluto del mexicano con sus respectivas cuatro coronas. En ese sentido, el Chino expresó que el reinado no cambiará de poder y que Álvarez se quedará con la victoria ante Terence, sin importar todo lo que se pueda especular en la previa.

Para el Chino Maidana la victoria será para Canelo Álvarez

El hecho de que Crawford tenga que subir dos categorías de un solo salto para poder llegar a enfrentar a Canelo no es algo que vaya a favorecer en lo más mínimo al estadounidense. Por el contrario, Maidana afirmó que no hay forma de que el más pequeño se imponga al más grande cuando se trata de dos boxeadores de élite como en este caso.

Publicidad
Marcos Maidana sabe lo que es tener peleas de primer nivel. (GETTY IMAGES)

Marcos Maidana sabe lo que es tener peleas de primer nivel. (GETTY IMAGES)

Estuve apostando ahí unos pesos para Canelo, ja. La diferencia de peso es crucial, dos categorías es mucho“, le expresó Maidana a Bolavip. Y ante la insistencia relacionada al buen nivel de Crawford respondió: “Pero Canelo también. Son dos boxeadores de élite que, teniendo esa diferencia de peso, nunca le puede ganar el más chico al más grande“.

Publicidad
La fuerte advertencia de Terence Crawford a Canelo Álvarez: “Voy a correr sobre su cabeza”

ver también

La fuerte advertencia de Terence Crawford a Canelo Álvarez: “Voy a correr sobre su cabeza”

Ahora, lo único que resta esperar es el primer campanazo del duelo que promete grandes emociones. Aunque gran parte del mundo del boxeo coincide con el análisis de Maidana y lo poco que se puede hacer ante una diferencia de peso tan importante, lo cierto es que hay quienes sostienen que Crawford puede dar la gran sorpresa de la historia del pugilismo. Todo por definirse.

lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Cambio de última hora en la cartelera de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford
Boxeo

Cambio de última hora en la cartelera de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: qué cinturones están en juego en la pelea
Boxeo

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: qué cinturones están en juego en la pelea

Julio César Chávez advirtió a Canelo Álvarez antes de enfrentar a Terence Crawford
Boxeo

Julio César Chávez advirtió a Canelo Álvarez antes de enfrentar a Terence Crawford

Sorprendió: Diego Simeone eligió al mejor jugador del mundo y no está ni nominado al Balón de Oro
UEFA

Sorprendió: Diego Simeone eligió al mejor jugador del mundo y no está ni nominado al Balón de Oro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo