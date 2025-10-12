El show fue completo y los protagonistas se fueron más que recompensados a su casa. Tanto los boxeadores como los aficionados disfrutaron de una jornada de boxeo pocas veces vista como la que protagonizaron Canelo Álvarez y Terence Crawford el pasado 13 de septiembre. Sin embargo, la contienda no habría tenido el final esperado en relación al aspecto económico luego de una contundente revelación.

Los números de la pelea de Canelo y Crawford

El famoso promotor Eddie Hearn se expresó sobre la contienda que paralizó al mundo del deporte y fue muy claro con sus dichos. Claro, lo que afirmó el agente es que el combate terminó dejando números rojos en el balance final, ya que las bolsas que recibieron los pugilistas terminaron por desbalancear las cuentas.

En ese sentido, con Canelo habiendo cobrado 150 millones de dólares y Crawford 100, las ganancias totales del evento por la venta de entradas y los ingresos por PPV no se acercan ni por asomo a estos montos a los que hay que añadirle los costos por organización.

Eddie Hearn se expresó sobre el duelo que protagonizaron Canelo Álvarez y Terence Crawford. (GETTY IMAGES)

“No sé las cifras, pero probablemente hubo una pérdida en esa función debido al acuerdo que Turki hizo con Canelo y Crawford. Ese no fue un show de Dana White”, concluyó Eddie Hearn. Fue financiada por Turki Al-Alshikh”, comentó Hearn en conversación con Ariel Helwani.

Lo que entiende Hearn es que la ambición desmedida del magnate, Turki Al-Alshikh, por concretar este combate fue la que terminó generando gastos innecesarios que no favorecieron a los que invirtieron en el show esperando obtener ganancias millonarias. De todas maneras, en cuanto a espectacularidad el evento cumplió con creces.