La carrera de Gervonta Davis tomó rumbos inesperados. Cuando Tank parecía listo para dominar el peso ligero de manera completa, el nacido en Baltimore sintió como su relación con el boxeo se rompió, hecho que lo llevó a dedicarse a recaudar fortuna para retirarse a lo grande en cuando al aspecto económico. En ese sentido, la estrella manifestó su disgusto con el presente que atraviesa el pugilismo dejando declaraciones muy polémicas que ya están dando la vuelta al mundo.

El duro análisis de Gervonta Davis sobre el presente del boxeo

En la previa de la contienda que protagonizará el próximo 14 de noviembre con Jake Paul en Miami, Gervonta expresó que “el boxeo está muerto”. De manera contundente, Davis afirmó que se han perdido los códigos y las costumbres que llevaron al deporte a ser reconocido y respetado a nivel mundial. Por ese mismo motivo, Tank expresó que perdió todo tipo de motivación por seguir dando espectáculo y que se dedicó a lo que se busca: generar dinero.

Sin querer quedarse fuera de la fiesta de las peleas más recientes que les están permitiendo a los protagonistas adueñarse de fortunas jamás vistas en otros tiempos de la historia, Gervonta pactó una pelea insólita con Paul a cambio de comenzar a terminar su carrera rodeado de millones de dólares. De esta manera, con apenas 30 años, Davis parece tener bien claro lo que desea para su futuro: boxear, cobrar y alejarse.

Gervonta Davis y Jake Paul tienen se verán las caras el próximo 14 de noviembre.

“El boxeo definitivamente dio un giro. Pasó de un lado a otro y esta mierda no tiene lealtad. Así que, ¿por qué me importaría? Me muevo en consecuencia de ello: el boxeo está muerto”, expresó Gervonta en su cuenta de X. Por otro lado, cuando le consultaron si se retirará, afirmó: “Lo haré, en 8 semanas”.

La opinión de Gervonta es la que muchos aficionados sostienen. En la realidad, existe una gran disconformidad con las decisiones que están tomando los boxeadores en relación a las peleas que toman a cambio de dinero. A pesar de que grandes estrellas están compartiendo el cuadrilátero, hay quienes entienden que el espectáculo ha carecido de vistosidad y que los púgiles están enfocados, únicamente, en su intención de ganar dinero.

