La carrera de Canelo Álvarez está recibiendo decenas de opiniones, de comentarios y de consejos. En el caso de Óscar de la Hoya, Golden Boy tomó la palabra para expresarse sobre el tapatío y, en esta ocasión, defenderlo para explicar que todavía puede seguir brillando en el primer nivel del boxeo profesional.

El plan perfecto para el futuro de Canelo Álvarez

Lo que entiende de la Hoya es que será clave la elección de rivales que haga Canelo. Teniendo en cuenta que antes las grandes figuras del deporte no ha podido conseguir los resultados que esperaba, con su derrota más reciente ante Terence Crawford incluida, para Óscar es fundamental que Saúl piense. El seo de Golden Boy Promotions afirmó que Álvarez deberá medirse con alguien que le permita ganar la contienda y mucho dinero para cumplir con el plan.

“No digo que Canelo esté acabado. Ni mucho menos. Todo depende de la estrategia de emparejamiento, de a quién le pongas enfrente. Se trata de exprimirle el último centavo a la afición, Canelo. Quieres exprimirle el dinero a la afición”, comentó de la Hoya en Fight Hub TV.

Canelo Álvarez fue apoyado por Óscar de la Hoya luego de perder con Terence Crawford.

A lo que añadió: “Canelo peleando con el oponente adecuado que se va a mantener frente a él, que va a pelear y convertirlo en una pelea, Canelo los noquea. Se llama frustración. Cuando enfrentó a Floyd, se frustró. Cuando enfrentó a Bivol, se frustró, intentó levantarlo y azotarlo en el ring. Cuando Crawford lo golpeó y respiró hondo, se sintió frustrado”.

Aún se desconoce cuál será el camino que tomará Canelo en el box. Con una revancha ante Crawford como deseo muy posible para recuperar sus coronas del peso supermediano, tampoco se descarta que enfrente a otro tipo de rivales, que estén un escalón más abajo para poder recuperar confianza en un momento confuso de su carrera.

