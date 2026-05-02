¿Cuánto dinero ganó Naoya Inoue tras la pelea vs. Junto Nakatani?

El fenómeno japonés Naoya Inoue volvió a paralizar al mundo del boxeo este sábado 2 de mayo en el Tokyo Dome. El Monstruo no solo puso en juego su invicto y su legado ante el peligroso Junto Nakatani, sino que también redefinió lo que un boxeador puede facturar fuera de las grandes luces de Las Vegas. Para este combate, las cifras que rodearon al campeón fueron astronómicas: se estima que su bolsa base no bajó de los 5 a 6 millones de dólares.

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La fortuna total que ganó Inoue vs. Nakatani

Sin embargo, el sueldo por subir al cuadrilátero fue solo una parte del botín total que se llevó el rey de la división. Al ser el principal imán de taquilla en un recinto que lució colmado por más de 50.000 personas, Inoue percibió ingresos significativos por la venta de entradas y los derechos de transmisión internacional. En Japón, el mercado de patrocinios es extremadamente fuerte y diversas marcas globales compitieron por aparecer en su indumentaria, lo que elevó sus ganancias finales a una cifra cercana a los 8 millones de dólares.

Lo interesante desde la óptica económica fue cómo Inoue logró romper la barrera del mercado occidental sin necesidad de abandonar su Japón natal. Su capacidad para generar ingresos masivos demostró que el centro de gravedad del boxeo mundial se desplazó hacia Asia para eventos de este calibre. Este combate representó el pico comercial de su carrera, demostrando que no necesita del mercado norteamericano tan tradicional para brillar como desea.

En definitiva, la bolsa de Naoya Inoue tras enfrentar a Nakatani confirma un negocio que no para de crecer. Con cada defensa de sus cinturones, el valor de su marca personal aumenta y los promotores saben que tenerlo en cartelera es garantía de éxito financiero. Mientras el mundo del boxeo analiza lo sucedido en el ring, la cuenta bancaria de Inoue ya aseguró un triunfo por decisión unánime. Es el precio de ser, para muchos, el mejor boxeador libra por libra de la actualidad.

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En síntesis