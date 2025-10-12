David Benavidez eligió al mejor entre Floyd Mayweather y Terence Crawford: “Es una locura”

Luego de que haya derrotado a Canelo Álvarez de manera inesperada para muchos, Terence Crawford recibió un respeto del boxeo de forma unánime pocas veces visto. En ese sentido, a Bud se lo comenzó a comparar con Floyd Mayweather y quien no se quiso quedar fuera del debate fue David Benavidez con una contundente opinión.

Publicidad

Publicidad

ver también El cálido mensaje de cumpleaños de Canelo Álvarez a su hija Emily

David Benavidez prefiere a Crawford por encima de Mayweather

El Monstruo Mexicano fue muy claro con sus dichos y afirmó que no sería justo elegir entre uno y otro en relación al tipo de calidad que tienen dentro del cuadrilátero. Sin embargo, para Benavidez es muy meritorio el hecho que Crawford haya pasado de reinar en divisiones separadas por 20 libras como lo hizo ascendiendo de las 147 a las 168 libras.

Terence Crawford fue elegido sobre Floyd Mayweather por David Benavidez. (GETTY IMAGES)

“Quiero decir, son ambos grandes peleadores, simplemente son diferentes a su manera. No puedo decir que uno sea mejor que el otro, los dos son grandes peleadores“, expresó Benavidez en conversación con Fight Hub TV.

Publicidad

Publicidad

A su vez, completó su análisis: “Honestamente, si ves lo que se ha logrado, y sé que me van a criticar por esto, pero sinceramente podría haber una manera de poner a Crawford por encima de Mayweather, porque no viste a Mayweather subir de 147 a 168. Eso es una locura, hermano”.

ver también Las pérdidas millonarias que habría generado la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

El debate seguirá, porque Floyd parece estar indiscutido en ese lugar del mejor de todos los tiempos o de, al menos, una larga generación. Crawford subió muchos escalones en esa consideración, ya que demostró todo lo que es capaz de hacer, pero para muchos aún no puede ser equiparado con una figura como The Money.