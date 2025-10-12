Canelo Álvarez está de celebración. Este sábado 12 de octubre cumple 18 años su hija Emily y el mexicano no dejó pasar la oportunidad para dedicarle unas cálidas palabras a través de las redes sociales. A su vez, acompañó el mensaje con unas fotografías que hicieron todavía más emotivo el momento de Saúl con una de sus herederas.

Publicidad

Publicidad

ver también Las pérdidas millonarias que habría generado la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Así saludó Canelo Álvarez a su hija Emily

“Felices 18 mi niña hermosa, Emily Álvarez. Siempre estaré aquí para ti. Que esta nueva etapa te llegue todo lo que esperas de la vida. Te amo”, escribió Saúl. Por otro lado, la esposa de Álvarez, Fernanda Gómez, también le dedicó un mensaje que expresó: “Feliz cumple Emiliana. Que cumplas muchos más, te queremos mucho. Felices 18”.

Emily cuenta con 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram, por lo que miles de personas le enviaron un cálido afecto en su natalicio. En distintas imágenes en redes sociales se pudo ver como la fiesta incluyó un show de mariachis con decenas de invitados, incluido, por su puesto, el propio Canelo.

La jornada de Emily continuó respondiendo a todos aquellos que quisieron dejarle un mensaje, desde amigos hasta familiares o conocidos de la vida que sienten un afecto por la joven que está comenzando a desarrollarse profesionalmente. En uno de sus anuncios, la hija de Saúl destacó que subió un primer vlog en su canal de Youtube, buscando emprender en el mundo de la creación de contenido de manera concreta.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo sigue la carrera de Canelo Álvarez?

ver también Ni Canelo Álvarez, ni David Benavidez: el próximo rival que le confirman a Terence Crawford

Por lo pronto, Saúl está esperando el día para operarse de su codo para dejar atrás una pequeña lesión. Esto atrasó los planes que tenía el jeque Turki Al-Alshikh de volver a subir al mexicano al cuadrilátero en febrero del 2026. En relación a posibles rivales, aún no se especula con nada, ya que Álvarez está en un momento cúlmine de carrera, donde cada paso que dé será fundamental para comenzar a terminar su trayectoria en el deporte.