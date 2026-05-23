¿Dónde es la pelea de Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven?

La sede elegida para una pelea muy esperada por el público es completamente distinta a lo que se acostumbra ver.

Este sábado 23 de mayo se enfrentarán Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven con el título CMB del peso pesado en juego, aunque la contienda tendrá una particularidad más que especial. Toda la acción del día transcurrirá en Giza, Egipto, una ciudad que presentará una infraestructura única con sus pirámides características de fondo, funcionando como escenografía principal.

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Todo sobre Giza, la ciudad que recibe Usyk vs. Verhoeven

Para la organización del evento se decidió levantar una estructura temporal al aire libre con el imponente fondo histórico de las pirámides iluminadas para la noche. En ese sentido, el deporte será testigo de una jornada completamente atípica y lejos de los grandes estadios que acostumbran a ser sede de las mejores veladas del año.

Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven llevaron el boxeo a una sede innovadora. (GETTY IMAGES)

En relación a las gradas, se armaron sectores de tribunas divididos principalmente en tres niveles (lower grandstands y upper grandstands), diseñados de manera que no alteren ni dañen el patrimonio arqueológico, pero que permitan una vista limpia tanto del ring como del paisaje de fondo.

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¿Qué se sabe del clima que se va a vivir en la velada más esperada? Al ser una zona desértica y abierta, el evento principal está programado para suceder tarde en la noche local (cuando baja el calor extremo del día), ofreciendo un marco visual imponente para la transmisión internacional.

En síntesis