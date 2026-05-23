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Sigue la pelea de Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven HOY EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV

El ucraniano expondrá su corona del peso pesado ante una leyenda del kickboxing que busca hacer historia.

Presencia de lujo

Terence Crawford llegó para disfrutar de la pelea de Oleksandr Usyk  vs. Rico Verhoeven

Siguen los nocauts

Segundo KO del día

Primer KO del día

Omar Hikal terminó con Ali Sserunkuma en el peso wélter.

Todo listo para el inicio de la velada

Es instantes, comenzarán las peleas de la cartelera más esperada del fin de semana.

¿Dónde es la pelea de Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven?

Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en Giza, Egipto.

¿Dónde ver la pelea de Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven?

Todas las acciones de la cartelera, desde los combates preliminares hasta la pelea estelar, se podrán sintonizar a través de DAZN en todo el mundo. Asimismo, para no perderte ningún detalle, tendrás el seguimiento del MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.

Horario para la pelea de Usyk vs. Verhoeven

El combate está pautado para cerca de las 13:00hs de CDMX, 16:00hs de Buenos Aires y 14:00hs de Bogotá, aunque todo quedará sujeto a lo que vaya sucediendo previamente.

Cartelera completa de la velada en Giza, Egipto

Aquí te dejamos el orden de las peleas desde la primera a la última para que no te pierdas de nada de lo que sucederá en África.

  • Sultan Almohammed vs. Dedy Impart | Peso ligero
  • Omar Hikal vs. Ali Sserunkuma | Peso wélter
  • Mohamed Mabrouk vs. Michael Kalyalya | Peso medio
  • Frank Sánchez vs. Richard Torrez Jr. | Peso pesado
  • Mizuki Hiruta vs. Mai Soliman | Peso supermosca
  • Jack Catterall vs. Shakhram Giyasov | Peso wélter
  • Hamzah Sheeraz vs. Alem Begic | Peso supermediano
  • Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven | Peso pesado

Bienvenidos a la velada de Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven

A partir de este momento, vivirás en exclusiva una cartelera imperdible que tendrá la presencia destacada de dos de los mejores libra por libra del presente y un nuevo trono en juego. Aquí no te perderás de nada.

Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven serán los protagonistas más destacados del día.
© GETTY IMAGESOleksandr Usyk y Rico Verhoeven serán los protagonistas más destacados del día.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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