Sigue la pelea de Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven HOY EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV
El ucraniano expondrá su corona del peso pesado ante una leyenda del kickboxing que busca hacer historia.
Presencia de lujo
Terence Crawford llegó para disfrutar de la pelea de Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven
🚨 @terencecrawford is here! 👑— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 23, 2026
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Siguen los nocauts
Jamar Talley is LIKE THAT 🔥— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 23, 2026
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Segundo KO del día
Body shots will make cowards of us all 💥— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 23, 2026
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Primer KO del día
Omar Hikal terminó con Ali Sserunkuma en el peso wélter.
An impressive KO from Omar Hikal on his pro debut 🙌— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 23, 2026
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Todo listo para el inicio de la velada
Es instantes, comenzarán las peleas de la cartelera más esperada del fin de semana.
¿Dónde es la pelea de Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven?
Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en Giza, Egipto.
¿Dónde ver la pelea de Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven?
Todas las acciones de la cartelera, desde los combates preliminares hasta la pelea estelar, se podrán sintonizar a través de DAZN en todo el mundo. Asimismo, para no perderte ningún detalle, tendrás el seguimiento del MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.
Horario para la pelea de Usyk vs. Verhoeven
El combate está pautado para cerca de las 13:00hs de CDMX, 16:00hs de Buenos Aires y 14:00hs de Bogotá, aunque todo quedará sujeto a lo que vaya sucediendo previamente.
Cartelera completa de la velada en Giza, Egipto
Aquí te dejamos el orden de las peleas desde la primera a la última para que no te pierdas de nada de lo que sucederá en África.
- Sultan Almohammed vs. Dedy Impart | Peso ligero
- Omar Hikal vs. Ali Sserunkuma | Peso wélter
- Mohamed Mabrouk vs. Michael Kalyalya | Peso medio
- Frank Sánchez vs. Richard Torrez Jr. | Peso pesado
- Mizuki Hiruta vs. Mai Soliman | Peso supermosca
- Jack Catterall vs. Shakhram Giyasov | Peso wélter
- Hamzah Sheeraz vs. Alem Begic | Peso supermediano
- Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven | Peso pesado
Bienvenidos a la velada de Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven
A partir de este momento, vivirás en exclusiva una cartelera imperdible que tendrá la presencia destacada de dos de los mejores libra por libra del presente y un nuevo trono en juego. Aquí no te perderás de nada.