Rico Verhoeven: récord, edad, peso, altura e historia del rival de Oleksandr Usyk

Para sorpresa de muchos, la pelea que tendrá Oleksandr Usyk este sábado 23 de mayo en la que expondrá su cinturón CMB del peso pesado no será ante ninguna estrella consagrada del boxeo capaz de retar su trono. El ucraniano se enfrentará a Rico Verhoeven, una figura desconocida para más de uno.

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Todo sobre Rico Verhoeven

El neerlandés de 37 años, 118kg y 1,96m de altura, no es un nombre consagrado en el boxeo, ya que toda su carrera la desarrolló en el kickboxing. En la búsqueda de proponerle un nuevo reto a Usyk, Verhoeven aceptó el desafío y esta listo para medirse con el campeón indiscutido que luce imbatible.

Verhoeven tiene una larga carrera en los deportes de contacto, ya que su camino comenzó desde muy joven, ya que a los 16 años se encontraba sobre un ring. La mayor satisfacción de su carrera llegó en 2013, año en el que se consagró como campeón de Glory, la promotora líder de kickboxing y en la cual extendió su invicto por 12 años, hasta el 2025 en el que decidió retirarse.

En relación a su vínculo con el boxeo, Rico ya tuvo una pelea 2014. En aquella ocasión venció por nocaut a Janos Finfera. Ahora tendrá una nueva oportunidad, aunque será contra un rival mucho más consagrado y contra el que no es nada favorito para quedarse con la victoria.

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En total, su récord indica que tiene números de 67 victorias y apenas 10 derrotas, por lo que está claro que se trata de una verdadera leyenda que ha construido su legado a base de potencia y una imbatibilidad pocas veces vista en un deporte. El boxeo está expectante y Rico tiene hambre de gloria ante el duro Usyk. ¿Podrá quedarse con la victoria?

En síntesis