¿Dónde ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford?

Quedan apenas unos días para que se concrete de manera oficial la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford. En Las Vegas, el mexicano y el estadounidense se medirán para encontrar al mejor de una generación y al líder absoluto de los supermedianos. En ese contexto, a continuación te contamos dónde se podrá sintonizar la pelea más esperada del 2025.

Existe una gran polémica en torno a quién transmitirá el duelo entre Canelo y Crawford. El tapatío siempre se caracterizó por buscar que sus presentaciones sean vistas por todo su México natal y en el último tiempo decidió subir al cuadrilátero en el fin de semana del Día de la Independencia. Sin embargo, los negocios le dieron la espalda en esta oportunidad y el duelo será de exclusivo acceso.

La compañía que transmitirá la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

La pelea será transmitida de forma única por Netflix. La compañía líder en series y películas decidió adentrarse en el mundo del boxeo para quedarse con el enfrentamiento más esperado de todo el año. Por esa razón, la opción de TV Azteca no estará disponible y aquellos que no cuenta con la mencionada empresa, deberán abonar una suscripción para poder acceder al espectáculo.

Quienes sí sean suscriptores de Netflix podrán acceder de manera libre, sin la necesidad de realizar un pago adicional. Esto despertó una gran polémica, debido a que se trata de una pelea que querrá ver el mundo entero y no solo los amantes más cercanos del boxeo, pero lo cierto es que parece que no hay vuelta atrás y que solo será cosa de una sola compañía.

El hecho de que la pelea sea transmitida por Netflix, genera que los ingresos por PPV vayan a ser muy grandes, lo que implica que las bolsas económicas de los boxeadores se transformen en millonarias. Esto deja ver como el negocio termina por ser redondo para todas las partes, dejando satisfechos a todos los participantes del evento.