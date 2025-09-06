Canelo Álvarez tiene la mente puesta en la pelea que tendrá con Terence Crawford el próximo 13 de septiembre, pero en las últimas horas le apareció un nuevo candidato que está listo para retar las coronas del mexicano en los supermedianos. El cubano Osleys Iglesias obtuvo una victoria fundamental que le permitió ser elegido por la FIB como el siguiente contrincante del mexicano, pero entiende que Saúl no aceptará el duelo bajo ninguna razón.

Osleys Iglesias afirma que Canelo Álvarez no lo quiere enfrentar

Luego de vencer a Vladimir Shishkin de manera contundente por nocaut técnico en el octavo asalto, Iglesias se mostró listo para el desafío obligatorio que tendría por delante de enfrentar a Canelo. El cubano expresó que Álvarez no quiere correr riesgos midiéndose con una figura naciente, mucho más joven que él (tiene 27 años y Saúl 35) para exponer su legado, el que tiene ganado hace tantos años.

“La verdad pienso que di una buena pelea. Si no la aceptan no es que no dé show, la verdad no va a ser por eso, es porque él ve un muchacho joven, ya como él lo fue antes. Vengo en camino, tengo hambre y creo que esto le va a avisar como diciendo: ‘Ahí viene en camino un muchacho joven, con ganas y con buena pegada'”, expresó Iglesias de manera contundente.

En relación a lo que puede pasar, si Canelo sigue teniendo en su poder el trono completo de los supermedianos, lo que va a pasar es que será despojado de su trono de la Federación Internacional de Boxeo, sin darle la posibilidad a Iglesias de enfrentarlo. Por ese motivo, se imagina que Iglesias nunca tenga la posibilidad de retar a Álvarez.

La última vez que el mexicano aceptó el rival mandatario de la FIB fue el pasado mes de mayo ante William Scull, jornada en la que el mexicano se quedó con la victoria de manera contundente, pero muy aburrida. Este hecho genera dudas sobre el nivel de Iglesias, ya que el antecedente más cercano no es nada optimista para que Saúl considere compartir el cuadrilátero con su nuevo retador, también cubano.

