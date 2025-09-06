Terence Crawford tiene todo listo para enfrentar a Canelo Álvarez el próximo 13 de septiembre en Las Vegas. El estadounidense buscará arrebatarle las coronas del peso supermediano al mexicano en una pelea en la que no parte como el favorito, sino más bien todo lo contrario. Para Bud hay una clave del éxito en el hecho de subir dos divisiones sin escalas para hacer su debut en las 168 libras y medirse con uno de los mejores de la historia.

Crawford sabe que se enfrenta a un gran riesgo al medirse con Canelo. Terence no se deja amedrentar por la diferencia de tamaño que puede llegar a existir sobre el cuadrilátero, ya que confía en su potencial, el mismo que le permitió construir un impresionante récord de 41-0, siendo campeón en cuatro categorías distintas.

La clave de Terence Crawford: la disciplina

En ese sentido, lo que reveló el norteamericano es que no se trata de nada en especial, que la única receta que encontró para poder encontrar este buen nivel y constancia a lo largo de su carrera se basa en disciplina. Además, Crawford puso el punto clave en la alimentación y en el hecho de que eso nunca haya sido un problema para poder desarrollar su carrera.

Terence Crawford tiene confianza de sobra para enfrentar a Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

“No hay secreto, solo es el trabajo duro. Es preparar mi cuerpo para subir y cosas así. Mucha gente piensa que hay un secreto, pero no lo hay. He sido boxeador toda mi vida y cortar peso siempre ha sido difícil. Poder pelear en tu peso natural y comer bien, entrenar como quieres sin tener que preocuparte de ‘no quiero poner demasiada masa’ o ‘tengo que cuidar esto porque hay que dar el peso’. Eso es todo lo que siempre tuve que hacer”, expresó Crawford en entrevista con Full Send.

Crawford está listo para dar el gran golpe. Aunque pocos se imaginan que una victoria pueda caer para su lado, lo cierto es que hay una parte del boxeo que entiende que Terence puede llegar a ser peligroso y sorprender a Canelo con su velocidad, esto teniendo en cuenta que está acostumbrado a pelear con rivales más livianos y más ágiles, algo que escasea en las 168 libras.

