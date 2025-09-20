A diferencia de lo que varios podrían pensar, Canelo Álvarez es muy respetado por Terence Crawford y su equipo. Desde la esquina estadounidense siempre se caracterizaron por el perfil bajo, sin hablar de más en contra del mexicano. Quien se expresó en esta oportunidad fue el propio entrenador de Bud, Brian McIntyre, quien reflexionó acerca del futuro del tapatío en el deporte.

ver también Terence Crawford afirmó que Canelo Álvarez lo subestimó: “Se sintió impresionado”

El pedido de Brian McIntyre a Canelo Álvarez

Tras perder una nueva pelea importante, comenzó a circular el rumor que señalaba que Canelo podría llegar a retirarse. Sin embargo, ya fue desmentido por su coach, Eddy Reynoso, y además, desestimado por el mencionado McIntyre, quien sostiene que Álvarez tiene un legado tan grande, que se encuentra en la posición privilegiada de poder elegir lo que quiere con su futuro y cuantas veces vuelve a pelear.

En ese sentido, McIntyre le envió un mensaje a Álvarez animándolo a seguir peleando, a no dejarse vencer por una derrota. Si bien Canelo falló en su defensa de los títulos supermedianos y se quedó con las manos vacías, lo cierto es que desafíos no le van a faltar para encontrar revancha de manera rápida.

Publicidad

Publicidad

Canelo Álvarez no tiene intenciones de retirarse del boxeo. (GETTY IMAGES)

“Sí, me encantaría ver a Canelo pelear de nuevo, hombre. Si quiere continuar con dos o tres peleas más, déjenlo hacerlo. Se ha ganado el derecho a hacer lo que quiera y ha peleado con algunos de los mejores de su era. Cuando llegas a ese nivel, está en tu sangre, así que adelante Canelo, pelea otra vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, las que quieras“, expresó McIntyre en Fight Hub TV.

ver también Canelo Álvarez fue defendido a pesar de su dura derrota con Terence Crawford: “Todos los grandes han perdido”

En relación a lo que desea Canelo para su futuro, aunque el propio Álvarez no se expresó de manera contundente, quien sí lo hizo fue Reynoso. Eddy manifestó: “Por lo pronto, descansaremos y nos tomaremos el tiempo necesario para analizar los errores y hacer los ajustes que tengamos que hacer. ‘Un hombre no está acabado a menos que se rinda’. Esto aquí no termina“.

Publicidad