Muchos en la previa pensaban que era muy difícil ver una victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez. Sin embargo, el estadounidense le demostró al mundo lo equivocado que estaba y se quedó con una victoria contundente para transformarse en campeón indiscutido y unificado del peso supermediano. Bud sostiene que, en parte, el triunfo se debe a una subestimación importante que recibió por parte de la esquina mexicana.

Una vez más tranquilo y habiendo pasado unos días de la pelea más importante de su carrera, Crawford analizó de manera fría lo que sucedió el pasado sábado 13 de septiembre en Las Vegas. En ese sentido, lo que expresó el estadounidense fue que sintió que Canelo esperaba un nivel inferior de su parte y que, una vez que se vio sorprendido, no encontró herramientas para solucionar los inconvenientes.

Terence Crawford se sintió subestimado por Canelo Álvarez

En ese sentido, Terence también señaló al entrenador del tapatío, Eddy Reynoso, ya que Bud entiende que el coach equivocó su estrategia al convencer a su pupilo de que Crawford no podía hacerle daño bajo ningún contexto. Por ese motivo, el norteamericano manifestó que Canelo se encontró con una versión completamente distinta a la que se imaginaba por parte de su retador.

“Creo que lo impresioné bastante, dado el hecho de que su entrenador dijo que él sentía que yo no podía lastimar a Canelo con nada y él podía lastimarme con todo. Entonces eso lo pusieron en su cabeza y se lo creyó, y cuando se subió ahí arriba, se sintió impresionado, le mintieron y pensó: ‘este tipo puede pegar’”, afirmó Crawford en conversación con Stephen Smith.

De esta manera, Crawford se suma a la decena de comentarios similares que se sumaron al análisis de la estrategia que utilizó Canelo con Crawford. Gran parte de los expertos cree que el mexicano no tuvo su mejor noche, en parte, por creer que se trataría de una pelea que no iba a presentar tantas complicaciones como lo terminó haciendo.

