Luego de haber vencido a Canelo Álvarez sorprendiendo al mundo al consagrarse como el nuevo campeón unificado e indiscutido del peso supermediano, Terence Crawford debe definir lo que quiere para su carrera. Entre esas las opciones que aparecen sobre la mesa están las del retiro o la de defender su reinado de las 168 libras, el cual tiene un rival que está por encima de cualquiera, incluido el propio Saúl.

Todo parece indicar que el próximo desafío que le quieren poner en el camino a Crawford tiene el nombre de David Benavidez. El principal promotor de estas veladas, Turki Al-Alshikh, fue claro al expresar su deseo de enfrentarlos, pero alguien experimentado como el entrenador Robert García está convencido de que no es para nada beneficioso este enfrentamiento.

Robert García le bajó el pulgar al Crawford vs. Benavidez

“La que no quiero ver, no me gustaría ver, es Benavidez contra Crawford. Es una diferencia grandísima en físico, en cuerpo, en potencia. No me gustaría verla. No creo que Crawford la haga. Si lo hace es porque le ofrecen 100 millones, 150 millones, lo va a hacer por el dinero, pero a mí no me gustaría ver esa pelea”, comentó García en ProBox TV.

Por otro lado, agregó: “Canelo viene subiendo también de peso, Crawford está hasta un poco más alto, en el alcance tenía 5 pulgadas de ventaja, así que esas son ventajitas. Con Benavidez no veo ninguna de esas ventajas para Crawford. Benavidez está muy fuerte, muy grande, muy poderoso para que Crawford lo enfrente”.

Terence Crawford no estaría dispuesto a enfrentar a David Benavidez. (GETTY IMAGES)

“¿David Benavidez puede dar las 168 libras?”, se preguntó hace días Turki Al-Alshikh acerca de si David Benavidez volvería a pelear en el peso supermediano. Cabe recordar que el Monstruo Mexicano en 2024 y 2025 subió al peso semipesado y obtuvo victorias contra Oleksandr Gvozdyk y David Morrel.

“Crawford no va a hacer esa pelea. Eso se los digo claro. Él está en otra etapa. Nosotros decidimos el paso, ni Twitter, ni la gente que sólo quiere verlo perder“, expresó Brian McIntyre ante la consulta sobre la publicación que hizo Turki relacionada al posible combate con David Benavidez.