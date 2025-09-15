La combate entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford se resolvió con la victoria del segundo por tarjetas al conocerse los resultados de 116-112, 115-113 y 115-113 por parte de los jueces. Con decisión unánime hubo sorpresa por parte del estadounidense.

ver también ¿A cuánto ascendió la fortuna de Canelo Álvarez después de perder con Terence Crawford en Las Vegas?

Tras ellos, los seguidores de Canelo le brindaron su apoyo por redes sociales y este respondió con un posteo agradeciendo los mensajes y las muestras de afecto tras la derrota. Sin embargo, también se pronunció alguien muy cercano al púgil.

Fernanda Gómez, esposa de Canelo, también realizó un posteo, en Instagram en este caso, enviando un mensaje de apoyo a su esposo. El mexicano volvió a caer después de varios años y perdió sus cinturones que ostentaba en la categoría de supermediano.

Publicidad

Publicidad

Así inició, con orgullo: “Con la frente en alto siempre. Esto no te define, nadie te quita tu trayectoria de tantas victorias & alegrías que le haz regalado a México y a tanta gente“. Y agregó: “Eres un hombre ejemplar en toda la extensión de la palabra“.

Además, cerró el mensaje en el posteo con la firma propia y de sus hijas: “Gracias a toda la gente por su apoyo y cariño, no cabe duda que la afición mexicana es la mejor #TEAMCANELO!! Orgullosa de ser tu esposa. Te amamos Eva, Beba & María“.

ver también ¿Por qué Terence Crawford le devolvió sus cinturones a Canelo Álvarez tras vencerlo?

¿Cuándo vuelve a pelear Canelo Álvarez?

Vale aclarar que tras esta pelea, Canelo Álvarez no volverá a pelear en este 2025, por lo que la agenda del nacido en México pasa para el 2026. Los rumores apuntan a que, más allá de una posible revancha con Crawford, precisamente pueda ser otra revancha pero contra Dmitry Bivol, quien lo venció en 2022.

Publicidad