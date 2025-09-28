Es imposible negar que el mundo del boxeo se vio sorprendido por la victoria que Terence Crawford obtuvo ante Canelo Álvarez el pasado 13 de septiembre. Bud silenció a todos aquellos que pensaban que no tenía ninguna posibilidad de destronar a Saúl de los supermedianos y ahora todos se preguntan cómo lo hizo, algo que fue revelado por el propio entrenador del nuevo monarca de las 168 libras.

ver también Un campeón del mundo se rinde ante Terence Crawford: “Es histórico”

Brian McIntyre conoce de sobra a Crawford. Juntos trabajan desde los inicios de Terence en el pugilismo y así gozan del imperio que tienen hoy por hoy. En ese sentido, el coach confesó que confió en todo momento en su pupilo para derrotar a Canelo y que el trabajo fue fácil, como si supieran desde antes que comience la acción que la victoria estaba garantizada.

Así derrotó Terence Crawford a Canelo Álvarez

“Solo seguir dándole la vuelta, mantenerlo adentro, si peleas como zurdo, siempre quieres mantenerlo dentro. Quitarle la derecha, tu izquierda viaja menos distancia que su derecha, porque su derecha tiene que cruzar el cuerpo y tu izquierda va recta, muy fácil”, le comentó McIntyre a Fight Hub TV.

Publicidad

Publicidad

Terence Crawford hizo historia luego de derrotar a Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Además, contó que las claves de la contienda estuvieron en la movilidad y el hecho de golpear y salir de manera constante, sin ser un blanco fijo para un Álvarez que buscaba un golpe letal para terminar la historia por la vía del nocaut. BoMac afirmó que Terence se adaptó muy bien a la potencia de Saúl para que eso no sea un factor a tener en cuenta.

ver también La respuesta de Eddy Reynoso, entrenador de Canelo Álvarez, a las críticas de Juan Manuel Márquez

“Exactamente todo lo que trabajamos en campamento, lo hizo. Selección de golpes, atrapar y soltar, todo. Tenía una gran condición de fuerza, trabajó con peleadores de UFC, así que eso era una de mis preocupaciones antes de la pelea, pero absorbió ese poder muy, muy bien. Estoy muy feliz por él, hizo historia“, señaló el entrenador.

Publicidad