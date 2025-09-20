Es tendencia:
“Noquearía a Canelo Álvarez hoy mismo”

El mexicano recibió un duro comentario por parte de una figura que se molestó por el nivel que presentó ante Terence Crawford.

Por Lucas Lescano

Canelo Álvarez fue duramente atacado por una figura del boxeo.
© Getty ImagesCanelo Álvarez fue duramente atacado por una figura del boxeo.

En su momento tuvieron una interesante rivalidad, pero nunca llegaron a concretar el enfrentamiento. Canelo Álvarez y Demetrius Andrade no se quieren, no se soportan y es por ese motivo que el estadounidense aprovechó la última derrota del mexicano ante Terence Crawford para lanzar un duro comentario que despertó polémica.

Lo que manifestó Andrade fue una gran decepción por el nivel que mostró Canelo ante Crawford. Demetrius quiso concretar una pelea con el mexicano, pero fue ignorado de manera reiterada y el norteamericano guardó un fuerte rencor sobre el tapatío.

En ese contexto, se acordó de las épocas en las que generaron una especie de rivalidad en el 2021 y afirmó que, en ese entonces, Canelo intentó exponerlo ante el mundo como un mal peleador, algo que la vida le devolvió luciendo de muy mala manera ante Crawford. Por esa misma razón, Andrade expresó que sería capaz de noquear a Saúl en caso de que se concrete una contienda.

El duro comentario de Demetrius Andrade sobre Canelo Álvarez

“Canelo trató de hacerme ver como un peleador horrible, pero cuando lo derrotó Terence Crawford se vio horrible, fue mal, eso fue una mierda, nada de lo que hizo estuvo bien. No hizo nada para cambiar, ningún ajuste, nada de nada, yo noquearía a Canelo hoy mismo, hoy por hoy le patearía el trasero“, sostuvo Andrade.

Demetrius Andrade intentó pelear con Canelo Álvarez, pero nunca tuvo éxito. (GETTY IMAGES)

Demetrius Andrade intentó pelear con Canelo Álvarez, pero nunca tuvo éxito. (GETTY IMAGES)

Andrade no parece estar en el mejor momento de su carrera, como para ser considerado por Canelo en el futuro. Ya tiene 37 años y, aunque no confirmó su retiro de manera oficial, lo cierto es que no pelea desde el 2023, año en el que sufrió la primera derrota de su carrera al ser noqueado por David Benavidez.

