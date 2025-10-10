El mundo del boxeo se volvió a ilusionar con el anuncio que realizó Manny Pacquiao hace unos días. El filipino confirmó que volverá a los cuadriláteros a principios del próximo año y esto despertó una enorme expectativa en los fanáticos, quienes desean conocer cuál será el próximo rival de Pacman. Esto se terminó por confirmar casi que por error, debido a unas declaraciones recientes de Ryan García.

Publicidad

Publicidad

ver también Regresa: confirman que Tyson Fury volverá al boxeo luego de anunciar su retiro

Las confirmaciones que lanzó Ryan García

El estadounidense se expresó acerca de su futuro y confirmó que está listo para desafiar al campeón wélter del CMB, Mario Barrios, para luego retar al ganador del duelo entre Pacquiao y Rolly Romero. Sí, King anuncio que el filipino se verá las caras con Rolando el próximo 24 de enero en Las Vegas.

“No lo he dicho públicamente. Pero quiero a Mario Barrios. Voy a por él. Voy a ir por todo. Si quieres ganar mucho dinero, vamos a correr. Puedo aprovechar para decir: ‘Bien, Rolly, lo tengo’, o para Manny Pacquiao. Si Manny lo vence, entonces tengo que pelear con él. Solo yo sé cómo funciona esto del dinero“, le comentó García a The Warroom.

Rolly Romero sería el rival que tendría Manny Pacquiao en una nueva vuelta al boxeo. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Aunque en algún momento se llegó a especular con un posible duelo de Manny contra el propio García, lo cierto es que los caminos parecen allanados para un lado y el otro para que cada uno tenga su respectiva contienda. Lo que se encontraba en duda para Pacquiao era la decisión de Romero, quien no habría estado con intenciones reales de volver al cuadrilátero, situación que se habría modificado por completo.

ver también Julio César Chávez Jr. afirmó que está listo para volver al boxeo y defendió su inocencia: “No soy traficante”

De todas maneras, solo se trata de una información comunicada por García, ya que ninguna promotora lo ha hecho oficial. Como bien manifestó Pacquiao en su anuncio, habrá más novedades en los próximos días. En ese caso, habrá que ver si los dichos de Ryan se terminan por confirmar como parece que será o si todo queda en la nada misma como ha sucedido en más de una oportunidad en la historia del deporte.