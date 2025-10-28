Si hay alguien que tiene ganado el respeto unánime del mundo del boxeo, ese es Julio César Chávez. El mexicano ha marcado la historia del deporte con su enorme legado y, aunque pasen los años, continúa siendo recordado como el pugilista más grande que salió de la historia de su país, tal como lo hizo Evander Holyfield en esta ocasión.

La leyenda, de visita en Ciudad de México, no dejó pasar la oportunidad de mencionar a Chávez cuando le preguntaron por el mejor de la historia de una de las cunas del deporte, y agregó que pocas veces vio algo similar sobre un ring.

Lo que manifestó Holyfield sobre Chávez es que sentía que podía hacer cualquier cosa encima del ring. Lo que entiende Evander es que este aspecto transforma a Julio César en único, como esos de los que ya no se ven.

Julio César Chávez fue elegido por Evander Holyfield como el mejor mexicano de la historia. (GETTY IMAGES)

“Chávez, definitivamente. Él podía pelear y siempre encontraba la manera de ganar, somos de la misma época, tenemos casi la misma edad. Cuando él le ganó a mi compañero de Juegos Olímpicos, Meldrick Taylor, demostró que podía hacer cualquier cosa”, mencionó Holyfield ante los medios presentes.

De esta manera, un nuevo protagonista se suma al interminable debate. Para muchos, no merece discusión el hecho de considerar a Chávez como el mejor mexicano de la historia, mientras que otros colocan a Canelo Álvarez en la conversación debido al enorme legado que ha generado en los últimos años.