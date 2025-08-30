Los ánimos no son amistosos. Canelo Álvarez y Terence Crawford se respetan de cara a la pelea que tendrán el próximo 13 de septiembre, pero también muestran una gran rivalidad que está centrada en el ego personal de cada uno. Ambos se creen el mejor, lo que genera un inevitable choque de opiniones y posturas que termina en comentarios picantes de las dos esquinas.

ver también Mike Tyson lo tiene claro: el mejor entre Julio César Chávez y Floyd Mayweather

En ese sentido fue que se expresó el entrenador del estadounidense BoMac, quien se mostró enojado con la decisión de Saúl de utilizar a Jaron Ennis de sparring, como si dicho protagonista se pareciera a Bud.

El entrenador de Terence Crawford sentenció a Canelo Álvarez

Brian McIntyre, quien conoce muy bien a su pupilo Crawford, sabe muy bien lo que es capaz de ofrecer Terence dentro del ring, por lo que no le parece que tenga algún tipo de sentido que Canelo haya elegido prepararse con Ennis. Por esa razón, BoMac fue muy desafiante con sus dichos y afirmó que ninguno se compara con Bud.

Publicidad

Publicidad

Brian BoMac McIntyre fulminó a Canelo Álvarez luego del entrenamiento del mexicano con Jaron Ennis. (GETTY IMAGES)

“Eso no significa una mierda. Boots no es Crawford, eso no le va a ayudar, no significa nada. Mejor que hubiera traído al último taxista con el que peleó, eso no sirve de nada, él no es ningún Bud Crawford, no tienen esa mentalidad”, le expresó BoMac a The Ring.

ver también Terence Crawford calienta la pelea con Canelo Álvarez: “Más vale que te lo tomes en serio”

La rivalidad entre Canelo y Crawford crece cada vez más. El legado estará en juego en cuestión de días, por lo que ambos saben que se exponen a consolidarse como leyendas ante el mundo o quedar con una deuda que, seguramente, les quedará pendiente por toda la vida.

Publicidad