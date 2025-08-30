Una de las discusiones más grandes en la historia del deporte que parece que nunca tendrá fin es la que busca encontrar al mejor boxeador de todos los tiempos. El hecho de que múltiples figuras se hayan presentado en distintas épocas y con un éxito muy similar, genera que se vuelta una misión verdaderamente complicada el hecho de quedarse solo con uno. Sin embargo, en la comparación particular entre Floyd Mayweather y Julio César Chávez, otra leyenda como Mike Tyson lo tiene muy claro.

ver también Terence Crawford calienta la pelea con Canelo Álvarez: “Más vale que te lo tomes en serio”

Mike Tyson prefiere a Julio César Chávez antes que a Mayweather

En el podcast conocido como Hotboxin’ with Mike Tyson, el estadounidense fue muy contundente con su opinión cuando llegó el momento de meterse en la discusión más caliente. Cuando muchos elogian el prestigioso 50-0 con el que se retiró Mayweather, lo que hizo Tyson fue poner en la mesa a Chávez para expresar que el mexicano alcanzó 90 peleas invicto, sin haber salido del ring con la mano abajo ni una sola vez por mucho tiempo. En ese sentido, a Mike no le parece para nada justa la comparación o que el récord sea determinante a la hora de hablar de los mejores de la historia.

“Que no me diga Mayweather que es el mejor peleador con 50-0. Es un gran peleador, no hay duda, pero con 50-0. Julio César Chávez tuvo 90 peleas invicto, peleaba como ocho veces al año contra cualquiera que quisiera pelear con él, contra cualquiera que estuviera en los rankings“, afirmó Tyson en 2021.

Publicidad

Publicidad

Julio César Chávez recibió el respeto de Mike Tyson por encima de Floyd Mayweather. (GETTY IMAGES)

Por otro lado, continuó con su idea y manifestó que otra gran leyenda como Ray Sugar Robinson también podría estar por encima de Floyd debido a que en su carrera llegó a conseguir 174 victorias y apenas 19 derrotas más seis empates. En relación a esta leyenda, Tyson manifestó: “Tuvo 47 peleas, perdió una, y luego tuvo una racha de 78 triunfos con 60 nocauts”.

ver también Nacho Beristáin sentenció a Canelo Álvarez con solamente 4 palabras

De esta manera, Tyson dejó muy clara su postura de que los números no definen todo en el boxeo y que, a su entender y forma de ver el deporte, Chávez tiene un legado mucho más grande en el pugilismo que el de Mayweather, a quien muchos consideran como la estrella más grande que estuvo sobre un cuadrilátero. Eso sí, el tema seguirá abierto y nunca tendrá fin, pero para una figura tan importante como Iron Mike, las cosas parecen bastante claras.

Publicidad