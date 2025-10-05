Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boxeo

Insólito: Tashiro Fierro fue descalificado por lanzarle una patada ilegal a su rival en pelea de boxeo

El mexicano se llevó los abucheos de todos luego de perder la cordura en medio de un combate.

Por Lucas Lescano

Tashiro Fierro decepcionó a todos con una actitud antideportiva.
© Getty ImagesTashiro Fierro decepcionó a todos con una actitud antideportiva.

El mundo del boxeo se caracteriza por su disciplina, respeto por el rival y camaradería. Sin embargo, este sábado 4 de octubre se quemaron todos los papeles por una actitud inesperada y antideportiva del mexicano Ángel Fierro. Tashiro fue descalificado por agredir a su rival con una patada que dejó absorto al mundo del deporte.

Publicidad
Juan Manuel Márquez reveló si regresaría al box por dinero

ver también

Juan Manuel Márquez reveló si regresaría al box por dinero

La patada ilegal que lanzó Tashiro Fierro

En el combate que Fierro protagonizó ante Abraham Cordero en Tijuana, las cosas se salieron de control apenas en el tercer asalto. Luego de un entredicho entre ambos protagonistas por una actitud que a Tashiro le habría molestado de su rival, Ángel no acató la orden del árbitro que les indicaban que se tenían que separar y sucedió lo peor.

Tashiro se fue contra Cordero, lanzó una serie de puños que parecían dentro del marco de la contienda, pero luego conectó a su contrincante con una patada a las zonas bajas. Claro, el impacto no fue muy fuerte ni algo de mucha gravedad por la consecuencia que dejó, pero la actitud estuvo demasiado por fuera de las reglas, lo que llevó a la inmediata descalificación para Fierro.

Tweet placeholder
Publicidad

A principios de año, Tashiro Fierro deslumbró al mundo con su presentación ante Isaac Cruz. Nadie esperaba que el Pitbull tuviera una guerra tan frenética como la que le dio su compatriota, por lo que apenas terminó la contienda se pensó en una revancha. Finalmente, el duelo no se terminó dando por complicación en el corte de peso del propio Fierro.

Gervonta Davis los unió: Pitbull Cruz y Lamont Roach con fecha y sede para pelear

ver también

Gervonta Davis los unió: Pitbull Cruz y Lamont Roach con fecha y sede para pelear

Ahora, con la oportunidad de reivindicarse ante su gente, Tashiro volvió a dar la nota en un momento verdaderamente complicado de su carrera. El mexicano pasó de deslumbrar a todos los promotores a desilusionarlos con la misma velocidad. De esta manera, es muy probable que su carrera comience a quedar en el olvido.

lucas lescano
Lucas Lescano
    Lee también
    Manny Pacquiao tendría una nueva pelea ante un campeón del mundo
    Boxeo

    Manny Pacquiao tendría una nueva pelea ante un campeón del mundo

    Rayados se queda sin Sergio Ramos para enfrentar a Xolos
    Rayados de Monterrey

    Rayados se queda sin Sergio Ramos para enfrentar a Xolos

    Canelo Álvarez recibió duras críticas por parte del entrenador de Gervonta Davis
    Boxeo

    Canelo Álvarez recibió duras críticas por parte del entrenador de Gervonta Davis

    Cambian de horario el México vs Chile del Mundial Sub 20
    Mundial Sub 20

    Cambian de horario el México vs Chile del Mundial Sub 20

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1compliance-2compliance-3
    Better Collective Logo