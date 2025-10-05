El mundo del boxeo se caracteriza por su disciplina, respeto por el rival y camaradería. Sin embargo, este sábado 4 de octubre se quemaron todos los papeles por una actitud inesperada y antideportiva del mexicano Ángel Fierro. Tashiro fue descalificado por agredir a su rival con una patada que dejó absorto al mundo del deporte.

La patada ilegal que lanzó Tashiro Fierro

En el combate que Fierro protagonizó ante Abraham Cordero en Tijuana, las cosas se salieron de control apenas en el tercer asalto. Luego de un entredicho entre ambos protagonistas por una actitud que a Tashiro le habría molestado de su rival, Ángel no acató la orden del árbitro que les indicaban que se tenían que separar y sucedió lo peor.

Tashiro se fue contra Cordero, lanzó una serie de puños que parecían dentro del marco de la contienda, pero luego conectó a su contrincante con una patada a las zonas bajas. Claro, el impacto no fue muy fuerte ni algo de mucha gravedad por la consecuencia que dejó, pero la actitud estuvo demasiado por fuera de las reglas, lo que llevó a la inmediata descalificación para Fierro.

A principios de año, Tashiro Fierro deslumbró al mundo con su presentación ante Isaac Cruz. Nadie esperaba que el Pitbull tuviera una guerra tan frenética como la que le dio su compatriota, por lo que apenas terminó la contienda se pensó en una revancha. Finalmente, el duelo no se terminó dando por complicación en el corte de peso del propio Fierro.

Ahora, con la oportunidad de reivindicarse ante su gente, Tashiro volvió a dar la nota en un momento verdaderamente complicado de su carrera. El mexicano pasó de deslumbrar a todos los promotores a desilusionarlos con la misma velocidad. De esta manera, es muy probable que su carrera comience a quedar en el olvido.