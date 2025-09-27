Todos los amantes del boxeo están esperando la pelea que tendrán el próximo 14 de noviembre Gervonta Davis y Jake Paul. El campeón del mundo se medirá con la celebridad en una contienda muy dispareja en tamaños y pesos, pero que de todas maneras servirá para captar la atención del mundo y recaudar millones de dólares. Por esa razón, el youtuber no está subestimando su preparación y en las últimas horas reveló un secreto muy importante de su campamento.

La razón por la que Jake Paul entrenará con Shakur Stevenson

A poco más de un mes y medio para la realización del combate, Paul confesó que sabe muy bien el peligro que porta Gervonta por más de que él tenga la ventaja de tamaño y de peso, por lo que en su preparación hará sparrings con protagonistas de primer nivel que se asemejen lo más posible al nivel que puede llegar a presentar Davis sobre el cuadrilátero. En ese contexto, Jake afirmó que se alistará con Shakur Stevenson, campeón en la misma división que Tank y que suele presentar un estilo similar en algunos pasajes de sus peleas.

“En términos de sparring tenemos algunos grandes nombres sumándose, algunos zurdos muy experimentados que son más pequeños. Creo que Montana Love viene, Shakur Stevenson quiere venir, Jermaine Ortiz, Erickson Lubin, algunos de estos chicos, así que simplemente traemos a una variedad de peleadores que son más pequeños, rápidos, escurridizos y zurdos“, comentó Paul en Fight Hub TV.

Shakur Stevenson será parte de la preparación de Jake Paul. (GETTY IMAGES)

Para Paul es fundamental no verse sorprendido por la velocidad característica de Davis, por lo que el hecho de entrenar con protagonistas como los mencionados le puede ser muy beneficioso para adaptarse a la rapidez de Tank. Sobre el cuadrilátero se verán dos estilos opuestos, por lo que quien interprete mejor los tiempos de la contienda tendrá una marcada ventaja sobre su contrincante pensando en salir del cuadrilátero con la mano en alto.

Luego de semanas de debate y polémica, se confirmó que la pelea entre Gervonta y Paul tendrá un ganador. La contienda tendrá una duración de 10 asaltos de tres minutos cada uno y, en caso de que no exista un nocaut, serán tres los jueces encargados de determinar quién será el vencedor del enfrentamiento. Además, el peso pactado terminó siendo de 195 libras o 88,5kg.

