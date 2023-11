El invicto campeón mundial de peso mediano del CMB, Jermall Charlo, se enfrentará al emocionante contendiente José Benavídez Jr. en un evento especial sin título del CMB a 10 asaltos, en el evento co-estelar de una cartelera secundaria el sábado 25 de noviembre, desde el Michelob ULTRA Arena en el Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas.

La pelea es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por Showtime PPV.

El PPV también verá al contundente campeón mundial de 140 libras de la FIB, Subriel Matías, contra el retador obligatorio invicto Shohjahon Ergashev, además del campeón mundial de peso súper pluma de la AMB, Héctor Luis García, se enfrentará al retador obligatorio mejor calificado, Lamont Roach, en el primer combate de la transmisión por televisión.

El evento está encabezado por el invicto dos veces campeón mundial de peso súper mediano David “El Monstruo” Benavídez defendiendo su título interino de peso súper mediano del CMB contra el invicto campeón mundial de dos divisiones Demetrius “Boo Boo” Andrade, en uno de los enfrentamientos más intrigantes de las 168 libras.

“Los fanáticos del boxeo disfrutarán de un festín completo de acción el 25 de noviembre con tres peleas de alto riesgo previas al evento principal de SHOWTIME PPV entre David Benavídez y Demetrius Andrade”, dijo Tom Brown, presidente de TGB Promotions. “Jermall Charlo buscará demostrar por qué es el mejor peso mediano del mundo contra el altamente motivado José Benavídez Jr., mientras que los campeones Subriel Matías y Héctor Luis García subirán al ring buscando contener a los retadores obligatorios en rápido ascenso Shohjahon Ergashev y Lamont Roach. De principio a fin, los fanáticos que miran en PPV y en Mandalay Bay en Las Vegas vivirán una noche memorable en la que cada pelea realmente podría robarse el espectáculo”.

Charlo, de 33 años (31-0, 22 nocauts), regresará de un descanso de más de dos años, habiendo ostentado el cinturón de peso mediano del CMB desde 2019, con una racha que incluye una victoria dominante sobre el principal contendiente de peso mediano Sergey Derevyanchenko en su pelea de septiembre de 2020. Las victorias de Charlo en las 160 libras se produjeron después de un reinado de campeonato en las 154 libras que duró desde 2015 hasta 2017. Ha compilado un récord perfecto de 7-0 desde que ascendió al peso mediano y posee victorias sobre los excampeones Julian Williams, Austin Trout y Cornelius Bundrage. en peso súper welter, con Williams y Bundrage sucumbiendo a derrotas por KO.

“Ha sido un largo camino hasta este punto, pero sólo los fuertes sobreviven y yo soy diferente”, dijo Charlo. “Estoy ansioso por recordarles a todos que hay una razón por la cual Jermall Charlo es un campeón mundial invicto y uno de los mejores peleadores libra por libra de la actualidad. Este es el próximo capítulo de mi vida y será el mejor, así que quiero que todos mis fans nos sintonicen el 25 de noviembre, porque voy a iluminar Las Vegas”.

Benavídez (28-2-1, 19 nocauts) de Phoenix es el hermano mayor del estelar David Benavídez y es entrenado por su padre José Sr. Benavídez, un contendiente de larga data que fue un amateur altamente condecorado, ascendió al peso súper welter después de perder un Desafío por el título mundial de 2018 a Terence Crawford, concluyendo una larga carrera en las 147 libras. Subió a 154 libras en julio de 2022, peleando contra el campeón de dos divisiones Danny García durante 12 asaltos antes de perder por decisión mayoritaria. Benavídez hizo su debut en las 160 libras en agosto, derrotando al veterano Sladan Janjanin en el quinto asalto.

“He estado trabajando duro y me siento fuerte y listo para derrotarlo”, dijo Benavídez. “Hace tiempo que quiero pelear con Charlo. Voy a venir esa noche y mostrarle de qué se trata. Pero no estoy aquí tratando de usar palabras. No necesito decir nada. Voy a dejar que mis puños hablen en el ring el 25 de noviembre”.

Matías (19-1, 19 nocauts), de 31 años, capturó el campeonato de las 140 libras de la FIB en febrero, deteniendo al previamente invicto Jeremías Ponce después de cinco rounds de acción trepidante de ida y vuelta en Showtime®.

Matías ha demostrado que su poder dura durante toda la pelea, ya que sus últimas siete victorias se produjeron por detención en el quinto asalto o más tarde. La única derrota de su carrera se produjo contra Petros Ananyan por decisión unánime en 10 asaltos en 2020 y luego fue vengada. Matías, de Farjado, Puerto Rico, se enfrentó a dos boxeadores invictos luego de la derrota, derrotando a Malik Hawkins y Batyrzhan Jukembayev por nocaut. En la revancha con Ananyan, Matías salió victorioso por nocaut técnico en el noveno asalto, desgastando metódicamente a su oponente y agotándolo antes de derribarlo y poner fin a la acción.

“Siempre preferiría dejar que mis manos hablen dentro del ring, pero estoy muy emocionado por esta pelea”, dijo Matías. “Esta es una gran oportunidad para ser parte de un gran evento en Las Vegas. Tuve mi única derrota allí, así que voy a vengar esa derrota el 25 de noviembre y mostrarles a todos que Subriel Matías llegó para quedarse. Dedico esta lucha a mi ciudad natal de Maternillo y al pueblo de Puerto Rico”.

Nacido en Uzbekistán y ahora peleando en Detroit bajo la tutela del renombrado entrenador SugarHill Steward, Ergashev (23-0, 20 nocauts) ha dominado su competencia desde que se convirtió en profesional en 2015, ganándose su oportunidad por el título mundial. Después de que el peleador de 31 años hiciera su debut en Estados Unidos a finales de 2017, detuvo al previamente invicto Sonny Fredrickson en tres asaltos en enero de 2018 en su segunda pelea en Estados Unidos. Continuaría en 2019 ganando por decisión unánime sobre Mykal Fox, lo que le propinó la primera derrota de su carrera. Ergashev obtuvo recientemente un par de victorias en 2022, dejando fuera a Luis Alberto Verón en su camino hacia una decisión unánime en mayo, antes de detener a Ángel Martínez Hernández en el quinto asalto en agosto.

"Ha sido un largo viaje hasta tener finalmente esta oportunidad de luchar por el título mundial", dijo Ergashev. “El fin de semana de Acción de Gracias haré que todo el viaje valga la pena. Estados Unidos es la tierra de las oportunidades y quiero agradecer a mi equipo por creer siempre en mí. También es emocionante pelear con SHOWTIME, donde he tenido muchas peleas a lo largo de mi carrera. Con mis entrenadores Sugarhill Steward y Theo Chambers en mi esquina, el 25 de noviembre se hará historia y Uzbekistán finalmente tendrá un campeón mundial”.

García (16-1, 10 nocauts) siguió su espectacular 2022 en enero desafiando a la superestrella del boxeo Gervonta Davis por su título mundial de peso ligero en Showtime PPV, dándole a Davis una pelea competitiva antes de perder en el noveno asalto.

García ha peleado profesionalmente desde diciembre de 2016 después de una carrera amateur estelar que incluyó representar a su República Dominicana natal en los Juegos Olímpicos de 2016 y un segundo puesto en los Juegos Panamericanos de 2015 en Toronto. García, que ahora entrena en Las Vegas bajo la atenta mirada del respetado entrenador Bob Santos, anotó una de las mayores sorpresas de 2022, cayendo y derrotando al entonces invicto Chris Colbert en febrero de ese año. Casi seis meses después, García capturó el título mundial con una decisión unánime unilateral sobre el titular Roger Gutiérrez en agosto.

“Estoy feliz de volver al ring y pelear en mi peso natural”, dijo García. “Tengo muchas ganas de llegar allí y defender mi título contra Lamont Roach. Es un oponente duro, pero estoy en mi mejor momento en el peso súper pluma y estaré listo para todo lo que él traiga. Estoy teniendo un gran campo de entrenamiento y no puedo esperar para mostrarle al mundo los ajustes que he hecho desde la pelea con Gervonta Davis”.

Roach, de 28 años (23-1-1, 9 nocauts), llega a esta pelea con una racha de cuatro victorias consecutivas, ganándose su puesto en las 130 libras al derrotar a Ángel Rodríguez por decisión unánime en su eliminatoria por el título de julio de 2022. La carrera actual de Roach se produce después de que perdió una pelea por el título mundial de 130 libras en noviembre de 2019 por decisión contra Jamel Herring. Originario de Washington, D.C., Roach comenzó su carrera profesional en 2014 con 16 victorias consecutivas luego de una impresionante carrera amateur que incluyó un Campeonato Nacional de Guantes de Oro de 2013 y el honor de ser nombrado el Boxeador Más Destacado de USA Boxing.

"No pudo correr por mucho tiempo, pero finalmente estamos aquí", dijo Roach. “Estoy muy emocionado por esta pelea y esta oportunidad. El mundo se va a acostumbrar a su nuevo campeón mundial y eso comenzará cuando levanté la mano el 25 de noviembre”.