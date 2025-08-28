Aunque en un primer momento, cuando se confirmó la pelea de Canelo Álvarez ante Terence Crawford, el mexicano partió como amplio favorito para quedarse con el duelo ante el estadounidense, lo cierto es que el norteamericano fue sumando apoyo con el paso de los meses. Ahora, quien se alineó a su estilo fue Jesse Bam Rodríguez, el campeón que no dudó en respaldar a su compatriota de cara al enfrentamiento del año.

Bam no desconoce para nada el peligro de Canelo y lo que Saúl es capaz de hacer sobre el cuadrilátero, ya que afirmó que el tapatío cuenta con más experiencia y más fuerza. Además, mencionó la lógica diferencia de tamaño que existe entre alguien que pelea en los supermedianos hace años, ante un protagonista que hará su estreno en las 168 libras.

Bam reconoce a Canelo, pero apoya a Crawford

Sin embargo, Bam cree que la habilidad de Crawford es más que suficiente para imponerse a todas las desventajas que puede llegar a presentar en la previa del combate. La clave para Jesse es que Terence no le permita a Canelo llegar a la corta distancia para intercambiar, ya que desde la larga confía en su compatriota para que pueda salir del cuadrilátero con la mano en alto el próximo 13 de septiembre.

Canelo Álvarez y Terence Crawford están listos para enfrentarse el próximo 13 de septiembre. (GETTY IMAGES)

“Es una gran pelea. Canelo tiene mucha más experiencia, es más fuerte y físicamente más grande que Crawford, pero soy un gran admirador de Crawford y su estilo ambidiestro. Pega y no recibe golpes. Tiene la habilidad para vencer a Canelo”, le explicó Rodríguez a The Ring.

Y además agregó: “Creo que Crawford saldrá victorioso si logra mantener a Canelo a raya durante 12 asaltos. Pero con Canelo, solo se necesita un golpe. Es una jugada arriesgada para Crawford, pero lo favorezco. Tiene lo necesario para vencer a Canelo. Es uno de los mejores en cuanto a habilidades”.