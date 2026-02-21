Tras un extensísimo receso, típico de la Major League Soccer, se reanuda la actividad con partidos espectaculares para que los fanáticos disfruten del sábado a la noche. En esta ocasión, Inter Miami hará su presentación en la temporada 2026 del torneo de Estados Unidos, cuando visite al poderoso Los Ángeles FC en el BMO Stadium.

Publicidad

Publicidad

En este choque espectacular se cruzan dos de los candidatos al título. Las ‘Garzas’ son los vigentes campeones de la MLS y buscarán defender el título este campeonato y repetir la corona. Por su parte, los ‘Black and Gold’ se han reforzado con nombres importantes e intentarán derrocar al rey y conquistar el trofeo al final del torneo.

El enfrentamiento de esta noche en Los Ángeles contará con el condimento de la presencia de muchas figuras mundiales. En el dueño de casa, Hugo Llorís y Heung-Min Son serán titulares para el duelo del día de la fecha, y son las banderas del equipo. Mientras tanto, la visita sale con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, dos campeones del mundo y banderas del cuadro fucsia.

Messi ya sabe lo que es marcarle a LAFC [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora juegan LAFC vs. Inter Miami por la MLS 2026?

El partido Los Ángeles FC vs. Inter Miami CF se llevará a cabo HOY sábado 21 de febrero, desde el BMO Stadium, por la jornada 1 de la fase regular de la Major League Soccer 2026. El encuentro está programado para dar inicio a partir de las 20.30 horas del Centro de México, siendo el último juego del día en Estados Unidos.

¿Cómo ver EN VIVO en televisión LAFC vs. Inter Miami por la MLS 2026?

El partido Los Ángeles FC vs. Inter Miami CF no se podrá seguir en televisión en el territorio mexicano este sábado. Ninguno de los canales disponibles, ni de TV abierta ni de cable, transmitirá el compromiso para el país. Habrá que volcarse a Internet para poder ver el cotejo del equipo de Lionel Messi.

¿Cómo ver EN VIVO en Internet LAFC vs. Inter Miami por la MLS 2026?

El partido Los Ángeles FC vs. Inter Miami CF sí se podrá sintonizar en forma online a lo largo y ancho de México. El mismo será transmitido en vivo y en directo, de manera exclusiva, a través de la plataforma Apple TV. Será la única pantalla que pasará el enfrentamiento liguero en suelo nacional.

Publicidad

Publicidad