Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver EN VIVO

El mundo del boxeo se paralizará este sábado 11 de abril con la espectacular pelea que tendrán Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo. La estrella del deporte buscará tener un nuevo capítulo exitoso en el pugilismo ante el colombiano que será partícipe de una contienda que promete espectáculo de principio a fin en el peso crucero.

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Júnior viene de ganarle a Ángel Sacco en su última presentación en enero, mientras que Caicedo fue noqueado por Yildimir en junio del año pasado. Ahora, será cuestión de dirimir si Julio César puede reafirmar el estatus de leyenda que se ganó a base de buenos resultados o si Jhon amarga la fiesta del excampeón del mundo.

Quien gane, y más si lo hace de forma contundente, tendrá la posibilidad de propulsar su carrera de manera impresionante. Un nuevo y último empezar para Chávez con el objetivo de volver a ser campeón del mundo despejaría el camino de todo tipo de dudas, mientras que a Caicedo ganar el reconocimiento que tanto busca en el deporte.

Está previsto que la cartelera principal tenga inicio a partir de las 20:00hs del Centro de México, 23:00hs de Buenos Aires y 21:00hs en Bogotá. Toda la actividad podrá seguida únicamente mediante TV Azteca y aquí en Bolavip contarás con un MINUTO a MINUTO en VIVO para que no te pierdas de ningún detalle de la velada que tendrá grandes peleas de inicio a fin.

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Cartelera completa de la pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo

Jorge Adriano vs. Ricardo Bañuelos | Peso ligero

| Peso ligero José Hernández vs. Fernando Quiñones | Peso mediano

| Peso mediano Jaret González vs. Edgar “Solitario” Alor | Peso mosca

| Peso mosca Roberto Chávez vs. Manuel Hernández | Peso supermediano

| Peso supermediano Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo | Peso crucero

¿A qué hora empieza la cartelera de Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 20:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 23:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo según país

México: 20:00hs

Colombia – Perú – Estados Unidos: 21:00hs

Chile – Argentina: 23:00hs

España: 03:00hs (madrugada de domingo)

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¿Dónde ver la cartelera de Julio César Chávez Jr. vs. Jhon Caicedo?

Toda la acción podrá ser seguida únicamente mediante TV Azteca desde cualquier parte del mundo.

En síntesis