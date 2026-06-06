Todos no pueden jugar: el gran dilema de Carlo Ancelotti en Brasil a días del Mundial 2026

El experimentado entrenador se enfrenta ante uno de los desafíos más importantes de su carrera en la Verdeamarela.

La llegada de Carlo Ancelotti a la Selección de Brasil renovó la ilusión de la Canarinha de alcanzar su sexto título en Mundiales. A la jerarquía que aporta el italiano dese el banquillo y las decisiones que puede tomar, se suma una generación de jóvenes estrellas que le ponen las cosas difíciles al entrenador para elegir la mejor alineación posible.

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El mayor dilema al que se enfrenta Ancelotti está en la parte ofensiva. Tanto en defensa como en el centro del campo parece todo bastante claro y definido, pero a la hora de pensar en los atacantes, las opciones se multiplican y solamente hay lugar para unos pocos.

Brasil: con pocos lugares y muchas opciones en ataque

En ese sentido, con Vinícius Jr. y Raphinha perfilados como titulares indiscutidos, quedan dos puestos para varias estrellas. Lucas Paquetá fue el que inició en los compromisos amistosos ante Panamá y Egipto este sábado, pero esto significa involucrar un centrocampista más y resignar un delantero.

Ahora bien, el público tiene la ilusión de ver a Neymar Jr., quien podría ocupar el lugar de Paquetá para cumplir esa función de nexo entre medios y delanteros, pero el crack de Santos no se encuentra en plenitud física y la cantidad de minutos que va a tener en el Mundial son una incertidumbre. Justo en ese momento es cuando alzan la mano Endrick, Matheus Cunha e Igor Thiago.

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Endrick y Paquetá luchan por un puesto como titulares en la alineación de Brasil. (GETTY IMAGES)

Con características diferentes, los delanteros tienen el gol como único objetivo. Si el equipo busca cuidar el balón, asociación y más inteligencia, sabe que Cunha está disponible, pero si busca gol, explosividad y definición certera, entonces deberá fijarse en Endrick o Thiago. Entre estos tres mencionados y Paquetá más Neymar, solo dos podrán jugar porque nadie quitará a Casemiro y Bruno Guimarães del equipo.

De esta manera, será cuestión de esperar al próximo sábado, día elegido para que Brasil realice su debut en el Mundial ante Marruecos en la primera jornada del Grupo C. Para el compromiso con los africanos, será fundamental minimizar el margen de error y no fallar ante la portería rival: ¿Quién será el elegido por Ancelotti?

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En síntesis