Julio César Chávez reveló el calvario que sufre por los narcos: “Si no vas, te llevan”

Uno de los problemas más grandes que atraviesa México como país y que sufre la sociedad está vinculado al narcotráfico. Los criminales se han adueñado de las calles y esta situación afecta a cada ciudadano, independientemente de su reputación pública o estatus económico. Julio César Chávez se expresó a corazón abierto sobre lo que le tocó vivir en primera persona y dejó un testimonio impactante.

La leyenda se refirió a lo que vivió su hijo, Julio César Chávez Jr., acusado de pertenecer al Cártel de Sinaloa siendo aquel que golpeaba a lo que los jefes le indicaban. Lo que afirmó El César es que su heredero no tuvo opción, que se trata de una situación límite en la que no existe la forma de negarse.

Las duras revelaciones de Julio César Chávez

“Sí, me platicó una vez mi hijo de eso. Lo voy a platicar así como pasaron las cosas. Lo mandó llamar aquella gente y si no vas, te llevan, ¿me entiendes? Si no vas te llevan, entonces qué quieres, ¿que te maten? Prefiero ser amigo de ellos a que me maten los cabrones. Amigo no quiere decir que te dediques a eso, pero en Culiacán está lleno de eso”, manifestó Chávez en conversación con Adela Micha en el canal La Saga.

Julio César Chávez Jr. fue acusado de pertenecer al cártel de Sinaloa. (GETTY IMAGES)

Y además agregó: “Entonces lo mandaron llamar y le dijeron: ‘Si le pegas unos chingazos le perdonamos la vida’. Y mi hijo no quería y les dijo: ‘Bueno, le voy a pegar uno nada más, pero le van a perdonar la vida’. Y le pegó un ganchito así, despacito. ¿Eso es golpearlo? Y lo dejaron libre, les perdonaron la vida, eran dos rateros o no sé quiénes eran, se estaba divirtiendo toda la bola de cabrones con ellos”.

“Ahí sacan que mi hijo era golpeador y todo esto. Al contrario, mi hijo le salvó la vida por ese ‘chingacito’ que le pegó, pero todo se maneja de una forma diferente. Claro, se lo dije al cabrón. A ver, dime. ‘Si apá, es cierto, yo tenía dos días amanecido, andaba muy mal y mandaron por mí y yo no quería. y sí le pegué un ganchito así, apá, pero les perdonaron la vida, le salvé la vida a los cabrones‘, dice”, cerró.

Chávez confesó que su hijo es culpable de los delitos de los cuales se lo acusan. Sin embargo, Julio César afirmó que se trató de un caso en el que no había otra alternativa, ya que sus vidas estaban en peligro. Ahora, quedará en la Justicia determinar el tipo de condena que recibe Chávez Jr. y si es juzgado como un criminal o si se contempla lo que plantea la defensa, en este caso de su propio padre.

En síntesis