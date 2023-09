Keith Thurman, ex campeón de peso welter con una larga temporada de inactividad y una última pelea en febrero de 2022, espera tener una mejor suerte en el deporte, ahora o el año que viene.

En su última subida al ring venció a Mario Barrios por decisión unánime, pero este año no ha tenido opciones para enfrentar. Sin embargo, Thurman está confiado que su situación cambiará y espera poder encontrar un rival para finales de diciembre.

No obstante, Thurman indicó que espera estar más activo el próximo año, con al menos dos peleas. También expresó interés en una pelea de exhibición de alguna forma, aunque no ofreció detalles.

"Solo debemos esperar el anuncio. Jugaron con mis emociones todo el año. En este punto, lo único que se tratará será de mantenernos ocupados durante los próximos años y de conseguir un poco más de actividad", expresó Thurman en declaraciones a FightHubTV cuando habló sobre su próxima pelea.

“Quiero pelear una vez este año ya que no he tenido actividad. Pero cuando llega el año que viene, necesito seguir moviéndome. Si puedo hacer dos peleas y una exhibición, una pelea de UFC, no sé qué pasará, pero tengo que mantenerme ocupado”, señaló.

Cabe recordar que Thurman ha estado relacionado con una pelea que implica a Claressa Shields, considerada por mucho como la mejor boxeadora del mundo en la actualidad. Sin embargo, Thurman insiste que solo la enfrentaría por “caridad”, después que la peleadora lo desafiara a una pelea a principios de 2023, asegurando que podría derrotarlo.

A Thurman le genera curiosidad la posibilidad de pelear con alguien del sexo opuesto.

"Ese es mi único interés, no sólo hacer grandes cosas en el boxeo. A veces es divertido hacer cosas diferentes en el boxeo. A veces es divertido hacer cosas diferentes en los deportes. A veces es divertido hacer cosas diferentes a las que hemos visto. Y una batalla de sexos, cuando se trata de boxeo, es diferente", expresó Thurman.

Thurman, bajo la promoción de Al Haymon de Premier Boxing Champions, solo ha peleado tres veces desde marzo de 2017, derrotando a Danny García en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, para unificar los títulos de las 147 libras de la AMB y el CMB.

Se estaba conversando para un choque de Thurman contra Errol Spence Jr., a principios de este año en las 154 libras, tras desvanecerse las negociaciones entre Spence y Terence Crawford, pero decidieron retomar las conversaciones y llegar a un acuerdo para su pelea por el título indiscutible de peso welter que se llevó a cabo en julio pasado cuando Crawford dominó a su

Tas el resultado de la pelea con Spence, se indicó que Thurman estaba en la lista para enfrentar al ex campeón de peso welter Yordenis Ugas, pero hace un mes se ordenó al cubano enfrentarse a Barrios el próximo 30 de septiembre, dentro de la cartelera encabezada por Canelo Álvarez y Jermell Charlo, por el campeonato indiscutible de 168 libras del mexicano, en Las Vegas.