Este domingo el conjunto de Pachuca tendrá que recibir al Club América en la Jornada 3 del Clausura 2026. El conjunto de Esteban Solari quiere mantener esa ventaja sobre las Águilas en la tabla general, por lo que una victoria haría que puedan ponerse más arriba que uno de sus rivales más complicados en la competencia.

Por su parte, el equipo de André Jardine quiere salir de ese mal momento que está viviendo y ahora quiere ganar como visitante. Es sólo un punto el que suma, sobre los tres que tienen los Tuzos, por lo que este encuentro es demasiado importante para ambos de cara a este inicio de torneo que ha tenido trabas par los azulcremas.

¿Pachuca vs América va por TV abierta?

Este duelo se llevará a cabo este domingo 18 de enero a las 19:00 horas del centro de México en el Estadio Hidalgo. Lamentablemente, al ser Pachuca el conjunto local, este duelo no será transmitido en televisión abierta como se está acostumbrado a ve los partidos de las Águilas y se restringirá la manera de ver este duelo.

¿Dónde ver el Pachuca vs América?

De acuerdo con la información, este enfrentamiento será transmitido únicamente por Fox One, con la suscripción a esta plataforma se podrá ver el encuentro entre estas dos escuadras. De lo contrario, sólo se podrá seguir con las acciones más importantes en las redes sociales de cada uno de los conjuntos, así como en la página oficial de la Liga MX.

¿Cómo llegan Pachuca y América?

El conjunto hidalguense llega a este encuentro con una derrota sobre Chivas y una victoria ante León, siendo el lugar 13 de la tabla general con apenas 3 unidades; mientras que los citadinos obtuvieron un empate ante Xolos y una derrota frente a Atlético San Luis, por lo que llegan en el lugar 16 con apenas un punto sumado.

