Está todo confirmado. El 2025 de Canelo Álvarez tendrá dos peleas y es que Saúl llegó a un acuerdo con el jeque Turki Al-Alshikh para llevar sus presentaciones a Arabia Saudita y en mayo enfrentará a William Scull con el fin de recuperar el reinado completo de los supermedianos para exponerlo ante Terence Crawford. Estas dos contiendas le significarán al mexicano la posibilidad de obtener una ganancia millonaria combinada entre ambos duelos.

En algún momento, hace no mucho tiempo, el propio Canelo declaró que estaba dispuesto a aceptar no menos de 150 millones por pelear ante Crawford y el único que pudo hacer posible este enfrentamiento es Turki, un personaje que ha irrumpido en el boxeo a base de dinero, por lo que ese aspecto no representa un problema.

“Si alguien pone el dinero, yo peleo con Benavidez. Pero no peleo por menos de 200 millones de dólares. Lo merezco. Siempre me han pedido que pelee con alguien: Golovkin, Trout, Mayweather, Cotto, Callum Smith, Erislandy Lara, Billy Joe Saunders, Caleb Plant y peleé con todos. Y ahora yo puedo hacer lo que yo quiera”, reflexionó hace unos meses Saúl en Sway’s Universe.

Y añadió: “Me lo merezco. Y yo estoy dispuesto a pelear con todos. Pero ahora, en la posición en la que estoy, yo soy el que exijo. Contra Crawford, podría aceptar un poco menos, 150 millones. Me gusta como pelea, es un gran boxeador”.

Canelo Álvarez y Terence Crawford es la pelea que todos esperan para finales de 2025. (IMAGEN GENERADA POR GROK IA)

Si su pedido se transforma en realidad, entonces a los 150 millones de dólares que obtendría por enfrentar a Crawford en septiembre, habría que sumarle lo que ganará ante Scull. La bolsa de esta pelea no ha trascendido, pero si nos guiamos por las últimas que se llevó a casa el mexicano (35 contra Jaime Munguía y 65 millones vs. Edgar Berlanga) se puede deducir que la fortuna será grande.

La fortuna total que ganaría Canelo en 2025

El hecho de asociarse con Turki le trae a Canelo un gran plus económico, por lo que ante Scull se encontraría cerca de los 50 millones de ganancia para redondear un número definitivo de 200 millones de la moneda estadounidense. Se trata de una suma estratosférica, que muy pocas veces se ve, pero que en este caso deja a las claras que tipo de figura es Canelo. Está todo listo, solo es cuestión de tiempo que llegue el espectáculo.

