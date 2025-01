Sigue pasando el tiempo, pero algunas cosas nunca cambian. Canelo Álvarez es el líder del boxeo y su figura genera una atracción pocas veces vista, por lo que cada paso que de será seguido de muy cerca por los aficionados del deporte. En las últimas horas, la expectativa creció porque una noticia importante subiría a Saúl al cuadrilátero en el mes de mayo.

ver también Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: posible fecha y detalles contractuales de la pelea más esperada del 2025

Canelo Álvarez cerca de concretar su primera pelea de 2025

Según trascendió, la gran noticia que recibió Canelo es que pudo reservar el T-Mobile Arena de Las Vegas para el sábado 3 de mayo. La intención del tapatío sería tener una primera pelea antes de ir a lo que promete ser uno de los duelos más apasionantes de los últimos tiempos como el que tendría ante Terence Crawford en septiembre.

El rival que se espera para la contienda mencionada es William Scull. Saúl es dueño de los cinturones AMB, CMB y OMB de las 168 libras y su intención sería recuperar el trono unificado e indiscutido de la categoría de los supermedianos. El cubano tiene en su poder el reinado de la FIB, pero en cuanto al nivel no parece de uno y otro no parece haber muchas equivalencias, por lo que no sería un paso muy complicado en la carrera del tapatío.

Publicidad

Publicidad

El T-Mobile Arena es el lugar elegido por Canelo Álvarez para presentarse en mayo de 2025. (GETTY IMAGES)

En su trayectoria, Canelo ha ido evolucionando y eso le permitió construir un legado que hoy en día le permite tomar decisiones fuertes. Algunas de ellas son elegir las fechas en las que se quiere presentar y el lugar en el que desea que se desarrollen los acontecimientos. El calendario se acomoda de manera perfecta para que Álvarez se suba al ring en los meses de mayo y septiembre.

ver también Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: los pasos a seguir de Saúl antes de la pelea más importante de su carrera

De esta manera, todo calza perfecto para que Saúl se enfrente a Scull y recupere el trono indiscutido de las 168 libras que podría exponer sin problemas en septiembre contra Crawford. El año 2025 del mexicano tiene la vara muy alta porque está ante la posibilidad de elegir un camino que se le presenta muy claro para extender su legado demostrando que, le pongan a quien sea enfrente, impone condiciones y se queda con el triunfo.

Publicidad