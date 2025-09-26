La carrera de David Benavidez está en el punto justo. El Monstruo Mexicano sabe que tiene una gran oportunidad que no puede dejar pasar para consolidarse como una estrella luego de se le hayan abierto las puertas a distintas opciones. El próximo 22 de noviembre enfrentará a Anthony Yarde, pero no por eso quita la vista de lo que sigue y lo que desea.

Los deseos que tiene David Benavidez para el futuro

En ese contexto, Benavidez expresó que quiere concretar peleas con Artur Beterbiev y Dmitry Bivol en los semipesados (esto último sería más que posible), y con Gilberto el Zurdo Ramírez en los cruceros. Sin embargo, dejó bien en claro que no tiene intenciones de regresar a los supermedianos, lo que pone en riesgo un posible combate ante Terence Crawford.

“Estoy buscando a Beterbiev, estoy buscando a Bivol. Estoy buscando a estos otros grandes nombres, busco a Zurdo Ramírez en peso crucero. He estado en 168, pero no tengo ningún interés en bajar”, comentó Benavidez en The Ring.

Artur Beterbiev es uno de los rivales con los que sueña David Benavidez. (GETTY IMAGES)

Por su parte, analizó la pelea que nunca se terminó dando con Canelo Álvarez y las razones que llevaron al mexicano a no darle la oportunidad a David de compartir el cuadrilátero. En ese sentido, Benavidez afirmó que Saúl tenía temor de enfrentarlo, ya que cuenta con herramientas más que suficientes para hacerle pasar una noche muy larga.

“Definitivamente me tiene miedo. Si tienes a un peleador hablando tantas tonterías ante ti, ¿por qué no haces de él un ejemplo para el mundo? Derrótame en el ring y gana mucho dinero. Cuando Canelo pelea ante tipos como Bivol no es capaz de reprimir a esos peleadores tanto como lo hace con los pequeños. En mí ve muchas cosas que no puede detener, no solo ve velocidad, ve poder y ve mucho corazón”, expresó Benavidez.

