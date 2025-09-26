Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boxeo

Se cansó de Canelo Álvarez: los nuevos rivales que busca David Benavidez en el box

El Monstruo Mexicano no quiere dejar pasar la oportunidad de mostrarle al mundo que puede ser una estrella de primer nivel.

Por Lucas Lescano

David Benavidez tiene claro lo que desea para su carrera.
© Getty ImagesDavid Benavidez tiene claro lo que desea para su carrera.

La carrera de David Benavidez está en el punto justo. El Monstruo Mexicano sabe que tiene una gran oportunidad que no puede dejar pasar para consolidarse como una estrella luego de se le hayan abierto las puertas a distintas opciones. El próximo 22 de noviembre enfrentará a Anthony Yarde, pero no por eso quita la vista de lo que sigue y lo que desea.

Lo más importante de haberle ganado a Canelo Álvarez, según Terence Crawford

ver también

Lo más importante de haberle ganado a Canelo Álvarez, según Terence Crawford

Los deseos que tiene David Benavidez para el futuro

En ese contexto, Benavidez expresó que quiere concretar peleas con Artur Beterbiev y Dmitry Bivol en los semipesados (esto último sería más que posible), y con Gilberto el Zurdo Ramírez en los cruceros. Sin embargo, dejó bien en claro que no tiene intenciones de regresar a los supermedianos, lo que pone en riesgo un posible combate ante Terence Crawford.

Estoy buscando a Beterbiev, estoy buscando a Bivol. Estoy buscando a estos otros grandes nombres, busco a Zurdo Ramírez en peso crucero. He estado en 168, pero no tengo ningún interés en bajar”, comentó Benavidez en The Ring.

Publicidad
Artur Beterbiev tiene que dar un paso firme tras una dura caída ante Dmitry Bivol.

Artur Beterbiev es uno de los rivales con los que sueña David Benavidez. (GETTY IMAGES)

Por su parte, analizó la pelea que nunca se terminó dando con Canelo Álvarez y las razones que llevaron al mexicano a no darle la oportunidad a David de compartir el cuadrilátero. En ese sentido, Benavidez afirmó que Saúl tenía temor de enfrentarlo, ya que cuenta con herramientas más que suficientes para hacerle pasar una noche muy larga.

Jake Paul confesó si sigue siendo posible una pelea con Canelo Álvarez

ver también

Jake Paul confesó si sigue siendo posible una pelea con Canelo Álvarez

Definitivamente me tiene miedo. Si tienes a un peleador hablando tantas tonterías ante ti, ¿por qué no haces de él un ejemplo para el mundo? Derrótame en el ring y gana mucho dinero. Cuando Canelo pelea ante tipos como Bivol no es capaz de reprimir a esos peleadores tanto como lo hace con los pequeños. En mí ve muchas cosas que no puede detener, no solo ve velocidad, ve poder y ve mucho corazón”, expresó Benavidez.

Publicidad
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Óscar de la Hoya reveló lo que debe hacer Canelo para volver a brillar
Boxeo

Óscar de la Hoya reveló lo que debe hacer Canelo para volver a brillar

Terence Crawford reveló lo más importante de haberle ganado a Canelo Álvarez
Boxeo

Terence Crawford reveló lo más importante de haberle ganado a Canelo Álvarez

Jake Paul quiere concretar una pelea con Canelo Álvarez
Boxeo

Jake Paul quiere concretar una pelea con Canelo Álvarez

Chaco Giménez criticó a Anthony Martial por sus actitudes
Rayados de Monterrey

Chaco Giménez criticó a Anthony Martial por sus actitudes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo