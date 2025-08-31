Hace poco más de dos años, en abril de 2023, el mundo del boxeo se paralizó con la presentación de la estrella consolidada Gervonta Davis y Ryan García, una nueva figura que había emergido con la expectativa de destronar al rey para convertirse en monarca. Sin embargo, Tank demostró todo su poder y mandó a la lona al mexicoamericano para extender su reinado. Sin embargo, para el retador fue una jornada perfecta, porque su nombre se dio a conocer en todo el mundo y, además, se pudo llevar a casa una verdadera fortuna de dinero.

Hay boxeadores a los que una sola pelea les cambia la vida. Para García este concepto aplica a la perfección, porque antes del duelo con Davis era solo una promesa, pero luego de enfrentar a Tank comenzó a construir su propio camino dentro del deporte, a base de contiendas espectaculares. De todas maneras, Ryan no se olvida que fue contra Gervonta que consiguió el mayor éxito de su trayectoria.

La fortuna que ganó Ryan García vs. Gervonta Davis

En una entrevista que le brindó al podcast Curious Mike, García se expresó sobre ese mencionado duelo ante Gervonta y reveló la ganancia real que obtuvo. Sin dudarlo, Ryan confesó haber obtenido más de 30 millones de dólares por haber compartido el cuadrilátero con una de las figuras más grandes de la actualidad. El enfrentamiento quedó en manos de Tank por la vía del nocaut en el séptimo asalto.

“Me pagaron más de 30 millones por la pelea con Tank. Sí, por los números de pago por evento, fueron una locura. Desde entonces, nadie ha llegado al millón. Nadie lo ha logrado”, expresó García.

Tal como lo expresó el propio protagonista, en estos casos los boxeadores reciben lo que generan. Al haberse convertido en una pelea muy esperada en su momento, para García existió una ganancia muy importante que se dividió entre lo que se acordó previamente y lo que se recaudó producto de la venta de entradas y de PPV, haciendo referencia a los espectadores que abonaron una membresía para poder ver el evento a través de sus pantallas.

