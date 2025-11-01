En las últimas horas explotó un nuevo escándalo para Gervonta Davis. El boxeador fue acusado de violencia doméstica nuevamente y esta situación puso en riesgo su pelea del próximo 14 de noviembre ante Jake Paul. Este escenario obligó a la celebridad a pensar en un escenario alternativo, en el que ya tiene claro quién sería la figura que lo acompañe en el cuadrilátero.

El rival que quiere Jake Paul en lugar de Gervonta Davis

En ese sentido, quien se expresó al respecto fue reconocido periodista Chris Mannix y utilizó las redes sociales para informar que la denuncia que recibió Davis no se tomó a la ligera. El impacto fue inmediato y las autoridades encargadas de organizar el evento no están seguras de avanzar con el enfrentamiento mientras Gervonta se encuentra enfrentando a la Justicia.

Lo que expresó Mannix es que, en caso de que se decida cancelar el combate, el elegido por Paul para que el espectáculo se mantenga en pie es Ryan García. Jake no quiere que su presentación se posponga, por lo que cuenta con un plan B para que la jornada se desarrolle. En caso de que sea García el oponente, el duelo se aplazaría para diciembre.

Ryan García es el elegido por Jake Paul si Gervonta Davis no puede pelear. (GETTY IMAGES)

“Representantes de Jake Paul le hicieron una oferta a Ryan García para que pelee contra Paul en diciembre, según informaron dos fuentes con conocimiento de la oferta a Sports Illustrated. García no es el único rival al que el equipo de Paul se ha acercado, ya que buscan activamente un reemplazo para Gervonta Davis”, expresó el experto en su cuenta de X.

Por otro lado, sumó: “Netflix y los representantes de Jake Paul han estado buscando posibles reemplazos para Gervonta Davis, según fuentes cercanas a la situación. Paul-Davis, programado para el 14 de noviembre, se encuentra en una situación incierta tras nuevas acusaciones de violencia doméstica contra Davis”.

De esta manera, lo que resta es esperar que se confirme lo que pasará con el futuro cercano de Davis y si tendrá la posibilidad de subir al cuadrilátero como está previsto hace meses. En caso de que la respuesta final sea negativa, entonces la aparición inesperada de García podría tener un efecto inmediato para que la presentación de Paul no se cancele de manera definitiva.

