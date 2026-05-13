Maravilla Martínez eligió a Canelo Álvarez como el boxeador más sobrevalorado de la historia: “Siempre lo dije”

La carrera de Canelo Álvarez siempre estuvo en la mira. Saúl ha conseguido llevar la bandera mexicana a lo más alto del mundo, consagrándose como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, aunque existe otra corriente que opta por no mostrarse convencida por el talento del mexicano en el cuadrilátero. Uno de ellos es el argentino Maravilla Martínez, quien catalogó al tapatío como “sobrevalorado”.

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En conversación con el reconocido youtuber español Jordi Wild, Sergio no dejó tema sin tocar y no le esquivó a la pregunta de quién considera que es el púgil más inflado, que es más nombre y reconocimiento que nivel en sí. En ese sentido, Maravilla se refirió a Canelo al expresar que el mexicano construyó su legado a base de enfrentarse a rivales que no estaban en un momento de brillo o en capacidades altas de complicarlo verdaderamente.

Maravilla Martínez analizó la carrera de Canelo Álvarez

“Canelo para mucha gente está sobrevalorado y es un grandísimo boxeador, pero lo que pasó con Canelo fue que toda la carrera fue como acomodada. En el momento justo enfrentó a quienes tenía que enfrentar, en la posición justa que tenía que llegar. Tal rival llegaba y no podía haber sido un año antes, ¿viste? Porque un año antes quizás lo hubiese perjudicado y hubiese sido otra cosa”, analizó Maravilla Martínez.

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Y además agregó: “Entonces, Canelo, quizás, es otro boxeador sobrevalorado, pero igual no deja de ser uno de los mejores de la historia. Pero para mí yo lo pondría por debajo de todos los que te nombré antes (su top 10). Y lo digo con todo respeto. Igual siempre lo dije. Tampoco es algo nuevo”.

Por lo pronto, Canelo alista su regreso a los cuadriláteros con fecha estipulada para mediados de septiembre. El tapatío quiere dejar atrás la última derrota sufrida a finales de 2025 ante Terence Crawford y recuperar sus títulos del peso supermediano para seguir agrandando su leyenda de campeón y gloria mexicana.

En síntesis

Maravilla Martínez catalogó al boxeador Canelo Álvarez como un deportista sobrevalorado en una entrevista.

catalogó al boxeador como un deportista en una entrevista. El argentino afirmó que la carrera de Álvarez fue acomodada con rivales en momentos convenientes.

fue con rivales en momentos convenientes. Canelo planea regresar al ring en septiembre tras perder ante Terence Crawford en 2025.