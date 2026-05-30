Sigue EN VIVO la pelea de Dmitry Bivol vs. Michael Eifert HOY: cartelera, resultados y cómo ver por TV
Sigue todas las novedades de una cartelera que tendrá en acción a una estrella contra una promesa de primer nivel
¿Dónde ver la pelea de Dmitry Bivol vs. Michael Eifert?
Todas las acciones de la cartelera, desde los combates preliminares hasta la pelea estelar, se podrán sintonizar a través de DAZN en todo el mundo. Asimismo, para no perderte ningún detalle, tendrás el seguimiento del MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.
Horario para la pelea de Bivol vs. Eifert
El combate está pautado para cerca de las 13:00hs de CDMX, 16:00hs de Buenos Aires y 14:00hs de Bogotá, aunque todo quedará sujeto a lo que vaya sucediendo previamente.
Cartelera completa de la velada en Rusia
Aquí te dejamos el orden de las peleas desde la primera a la última para que no te pierdas de nada de lo que sucederá en Europa.
- Gor Khachatryan vs. Valery Oganisyan | Peso superligero
- Sharabudtin Ataev vs. Saipaier Rouzi | Peso semipesado
- Vsevolod Shumkov vs. Christian Antonio Oliva | Peso supermediano
- Sergey Lubkovich vs. Michael King | Peso wélter
- Vadim Tukov vs. Sebastián Horacio Papeschi | Peso mediano
- Mukhammad Shekhov vs. Yerny Betancourt | Peso supergallo
- Dmitry Bivol vs. Michael Eifert | Peso semipesado
Bienvenidos a la velada de Dmitry Bivol vs. Michael Eifert
A partir de este momento, vivirás en exclusiva una cartelera imperdible que tendrá la presencia destacada de dos de los mejores libra por libra del presente y un nuevo trono en juego. Aquí no te perderás de nada.